L’Amérique malade de ses armes

Les armes à feu : droit individuel ou collectif ?

Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis est le premier argument invoqué par les pro-guns pour défendre le droit de posséder une arme à feu : "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infriged” qu’on traduirait par "Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un Etat libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé." Si ces quelques mots semblent a priori consacrer le droit des Américains à posséder et à porter des armes, leur interprétation est très controversée et constitue la première cause de différends entre les pro-guns et leurs opposants : certains y déchiffrent un droit individuel pour chaque citoyen, d’autres un droit collectif pour les différents États fédérés. Dans "Les Américains et leurs armes, droit inaliénable ou maladie du corps social ?", Revue française d’études américaines, vol. no93, no. 3 publié en 2002, Didier Combeau explique que les tenants de l’interprétation "individualiste" concentrent leur attention sur la dernière clause de la phrase, ce qui pour les tenants de l’interprétation "collective" revient à faire peu de cas de la clause limitative qui lui préexiste. Selon ces derniers, parler de milice, c’est-à-dire d’une armée de réserve à l’époque, c’est reconnaître le droit des États fédérés d’avoir recours à cette force armée pour garantir leur défense. De leur point de vue, cette deuxième interprétation empêche tout recours au second amendement pour justifier le droit à l’autodéfense.