L’Amérique du Nord ravagée par les incendies : conséquence du réchauffement climatique ?

La saison des incendies ne fait que commencer sur le continent Nord-américain et des centaines de milliers d’hectares de végétation partent déjà en fumée. En cause, une sécheresse persistante et une vague de chaleur exceptionnelle qui frappe la région depuis plusieurs semaines.

2011, année de tous les records ?

A l’ouest des Etats-Unis, la Californie, l’Oregon, l’Arizona et l’Idaho sont les Etats les plus touchés. 350.000 hectares de végétation y ont été ravagés par les flammes, ces derniers jours. On pensait que l’année 2020 resterait la pire de l’histoire moderne de la Californie en termes d’incendies, avec plus de 1,5 million d’hectares partis en fumée. Mais il est possible que 2021 batte ce triste record. Nous ne sommes qu’au début de la saison des incendies et les feux ont déjà consumé deux fois plus de végétation que l’an dernier à la même époque. Les autorités craignent désormais que ces sinistres de grande ampleur deviennent la norme à cause du changement climatique.