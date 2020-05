L'Allemagne souhaite lever l'avis de voyage négatif pour 31 pays

Le gouvernement allemand veut lever les avis de voyage négatifs pour 31 pays européens à partir du 15 juin prochain si la situation sanitaire le permet.

Outre les 26 pays de l’UE (dont la Belgique), la Grande-Bretagne, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein figurent dans la liste, rapporte mardi l’agence de presse DPA.

Le gouvernement allemand doit se prononcer demain/mercredi à ce sujet. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas (SPD), avait émis, le 17 mars dernier, un avertissement mondial pour les voyages touristiques en raison de la propagation rapide du nouveau coronavirus. Cet avis de voyage global devrait être troqué pour des conseils par destination où le risque sera abordé pays par pays. Afin de prévenir au maximum les touristes allemands d’une infection au coronavirus, le gouvernement d’Angela Merkel souhaite établir un certain nombre de critères communs, en concertation avec l’Union européenne.

La levée de la mise en garde sur les voyages devrait relancer le tourisme transfrontalier en Europe. Le plan (que l’agence DPA a pu se procurer) stipule que "la résurgence du tourisme est importante pour les voyageurs et l’industrie allemande du voyage, ainsi que pour la stabilité économique des pays qu’ils visitent".

Dans le même temps, le président de l’Assemblée nationale française et son homologue allemand ont appelé mardi à une réouverture le plus vite possible des frontières entre pays européens, après plusieurs semaines de fermeture due à la pandémie de coronavirus.