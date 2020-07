L’Allemagne prend la présidence de l’UE sur fond de coronavirus et de défis nombreux

Après la Croatie, c’est au tour de l’Allemagne de prendre la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Du 1er juillet au 31 décembre 2020. Ce mercredi, Angela Merkel dévoile le programme de cette présidence devant le Parlement européen. Avec la crise économique, conséquence du coronavirus, la présidence allemande ne s’annonce pas de tout repos. D’ailleurs, au cœur du programme de l’Allemagne, il faudra notamment mettre en œuvre le plan de relance de 750 milliards d’euros et gérer les conséquences de l’après Covid-19. La dernière fois que l’Allemagne a pris la présidence tournante c’était en 2007. La présidence tournante c’est normalement une occasion politique, pour le pays qui l’occupe, d’imprimer sa marque dans le sérail de l’Europe. Mais cette fois, le leader européen risque de devoir principalement assurer la gestion de crise.

Si le site de la présidence a été lancé comme il se doit le 1er juillet, ce n'est qu'aujourd'hui qu'Angela Merkel dévoile les grandes lignes devant le Parlement européen. Une présidence sous le signe du coronavirus L’Europe déplore plus de 200.000 morts liés au coronavirus et près de 2,8 millions de cas. C’est encore aujourd’hui, le continent le plus sévèrement touché par la pandémie. Et après des déconfinements progressifs amorcés sur tout le continent, plusieurs localités procèdent aujourd’hui à des reconfinements comme en Espagne, au Portugal et même en Allemagne. A la veille des vacances d’été et alors que les frontières sont rouvertes depuis le 15 juin, la vigilance est plus que jamais de rigueur et une réponse coordonnée de l’Union européenne est considérée comme indispensable par l’Allemagne. Parallèlement, la crise du coronavirus devrait plonger l’Europe dans une importante crise économique. Un plan de relance de 750 milliards d’euros a été mis sur la table. Reste désormais à le mettre en place. Et cela ne risque pas d’être une mince affaire tant les divergences subsistent entre les Etats membres. C’est dans ce contexte que la première puissance de l’UE prend les rênes de la présidence tournante. Et la gestion de la crise du coronavirus est d’ailleurs, le premier point que portera l’Allemagne. "L’Allemagne est parfaitement au courant de ses responsabilités envers l’Union européenne", peut-on lire dans les premières lignes du programme du pays. Le ton est donné. "C’est seulement en réussissant à contenir le coronavirus, en investissant dans l’économie, en exploitant nos potentiels en termes d’innovation et en renforçant la cohésion sociale que l’UE et ses Etats membres pourront dépasser cette crise efficacement et de façon permanente", indique la présidence. Et surtout, l’Allemagne plaide pour une réponse coordonnée face à la pandémie. Les réponses en ordre dispersé ont été "déraisonnables", a considéré Angela Merkel, peu avant de prendre la présidence.

Le budget : là où le bat blesse

Ce sera le plus gros défi de la présidence allemande : réussir à aboutir sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. L’Allemagne souhaite que les négociations et la mise en place du budget aboutissent au cours de sa présidence, donc endéans les six mois. Et la tâche n’est pas simple tant les Etats membres restent divisés sur la question. En effet, les pays que l’on nomme les "quatre frugaux" (Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède) se refusent à donner un chèque en blanc aux autres Etats, notamment du sud et plus durement touchés par la pandémie. De leur côté, l’Italie en tête, les Etats du sud de l’Europe refusent de lésiner sur un plan de relance qui leur est vital. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a prévenu mardi ses homologues européens qu’il refuserait d’endosser un plan de relance européen "au rabais". La Commission européenne a mis sur la table, en plus du plan de relance d’urgence de 750 milliards d’euros, un plan de relance dans le cadre du budget pluriannuel 2021-2027, un budget à long terme révisé de l’UE d’un montant de 1110 milliards d’euros. Les dirigeants européens se retrouveront pour en discuter, en personne pour la première fois depuis le début de la crise, pour un sommet extraordinaire les 17 et 18 juillet à Bruxelles. Le premier sommet sous le signe de la présidence allemande de l’Union européenne.

Les défis ne manquent pas

Le terme "gestion de crise" revient à de nombreuses reprises dans le programme. Et si ce n’est pas forcément ce qui était prévu au départ, c’est clairement le rôle que devra assurer l’Allemagne au cours de cette présidence tournante. D’autant qu’outre le coronavirus les défis ne manquent pas. Il faudra faire aboutir les négociations sur le Brexit qui semblent au point mort. Et les divergences, difficilement surmontables. Pourtant le 31 décembre prochain, le partenariat entre l’Union européenne et son ex-Etat membre, le Royaume-Uni, devra être dessiné. A cet égard, la chancelière allemande a mis en garde les 27, en prenant la présidence. Pour elle, l’UE doit se préparer à un éventuel "no deal". En terme géostratégique, l’UE devra aussi trouver son positionnement à l’égard des relations entre la Chine et les Etats-Unis qui semblent plus tendues que jamais. Pour le futur de l’Union européenne, la présidence allemande devra également se pencher sur la mise en place du Green Deal. "Nous sommes engagés que la transition vers une économie durable sur les bases de l’accord du Green deal soit mise en place et que la transformation numérique joue un rôle majeur à cet égard", indique le programme de la présidence. Une priorité pour l’Allemagne. ►►► Lire aussi : Green Deal de la Commission européenne : un budget sous-estimé ? Et même si le temps est compté, il y a un dossier sur lequel l’Allemagne aimerait se pencher c’est la question de migratoire. Six mois c’est court pour réaliser l’ensemble des défis qui attendent cette présidence tournante.

"Mutti", phare au milieu de la tempête ?

La dernière fois que l’Allemagne a été à la tête de la présidence tournante c’était en 2007. Et c’était déjà Angela Merkel qui était en poste. Elle est la chancelière de l’Allemagne depuis 2005, succédant alors à Gerhard Schröder. Elle effectue aujourd’hui son quatrième mandat. Et alors qu’elle a déjà annoncé à plusieurs reprises qu’elle n’allait pas rempiler pour un cinquième mandat, même si sa cote de popularité explose, la femme la plus influente du monde selon le magazine Forbes, joue peut-être son dernier rôle sur la scène politique européenne. Pourtant, ce rôle ne devrait pas être le plus simple à jouer. Mais "Mutti", comme l’appellent affectueusement les Allemands, a quelques atouts dans ses manches. Sa très longue expérience et sa parfaite connaissance des arcanes européennes et de ses dirigeants pour commencer. Elle est la dirigeante européenne en poste depuis le plus longtemps. Angela Merkel a qualifié dès le début, la crise du coronavirus comme étant "la plus grave crise depuis la seconde guerre mondiale". Mais elle a également l’expérience de la gestion de crise au sein de l’UE. En effet, elle a déjà affronté, en tant que Cheffe d’Etat, plusieurs crises européennes majeures telles que la crise économique de 2008, le sauvetage économique de la Grèce, la crise des migrants qui a également provoqué des tensions internes politiques en Allemagne, les attentats terroristes etc. Sa longue expérience des négociations européennes devrait être également être un atout.