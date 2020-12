L'Allemagne et la Finlande rapatrient de Syrie des femmes et enfants

Deux pays européens, l'Allemagne et la Finlande, ont rapatrié du nord de la Syrie cinq femmes, dont certaines visées par des poursuites judiciaires dans leur pays pour appartenance à l'organisation État islamique (EI), et douze enfants, a annoncé Berlin dimanche.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a qualifié cette initiative commune, qui s'est déroulée samedi à bord d'un avion charter spécialement affrété, d'opération "humanitaire".

Parmi les enfants, dont des orphelins, plusieurs d'entre eux sont malades, ce qui rendait le rapatriement "fortement nécessaire", a-t-il dit, en promettant d'autres actions de ce type "dans les semaines et mois à venir".

L'Allemagne a acheminé trois femmes et douze enfants tandis que la Finlande a rapatrié six enfants et deux femmes, selon le ministère allemand des Affaires étrangères.

Selon plusieurs médias allemands, ce groupe résidait dans un camp de réfugiés sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie.

Les trois Allemandes sont âgées de 21, 24 et 38 ans. Elles sont visées dans leur pays d'origine par des poursuites judiciaires pour participation à une organisation terroriste.

Les trois avaient gagné la Syrie à partir de 2014. Deux d'entre elles pour rejoindre des membres du groupe État islamique sur place et se marier avec eux, la troisième en accompagnant son partenaire sur place, qui avait fini par être tué, selon les médias allemands.

Selon le quotidien Bild, il reste encore environ 70 adultes ayant la nationalité allemande dans des camps sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie, ainsi qu'autour de 150 enfants de nationaux allemands.

