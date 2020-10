L'Allemagne est réunifiée depuis 30 ans: quand les "Trabi" ont pu passer "de l'autre côté"

DDR. Formées par un assemblage de Trabant, trois lettres que les moins de vingt ans auront sans doute du mal à identifier. Au 20ème siècle, ces trois lettres signifiaient "Deutsche Demokratische Republik", République démocratique allemande. Autrement dit l’Allemagne de l’Est, voisine de la BRD, la "Bundesrepublik Deutschland", l’Allemagne de l’Ouest. Séparés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les deux pays ont officiellement été réunis le 3 octobre 1990, près d’un an après la chute du mur de Berlin.

Flash-back. Au poste-frontière proche de Bad Hersfeld, une file de voitures. Certaines sont jaunes, d’autres bleu ciel ou blanches. Mais toutes de la même et unique marque : Trabant, LA voiture de référence en Allemagne de l’Est, construite depuis le début des années ’60 par l’entreprise d’État est-allemande VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau. A l’époque, les Allemands de l’Ouest utilisaient parfois un sobriquet, "Trabi", pour désigner leurs cousins de l’Est.

Selon une étude diffusée alors par la télévision ouest-allemande, une Trabant polluait 60 fois plus qu’une voiture occidentale. Mais les Allemands de l’Est n’avaient pas vraiment le choix… Pas question, pour eux, d’envisager une Volkswagen produite à l’ouest, et moins encore une Mercedes Benz…

Regarder les produits de l’Ouest, à défaut de pouvoir les acheter

Extraite d’un reportage de la RTBF disponible sur le site de la Sonuma, la scène se déroule en 1990, quelques mois après la réunification de la République fédérale d’Allemagne (que l’on appelait l’Allemagne de l’Ouest) et de la République démocratique d’Allemagne (l’Allemagne de l’Est).

Dès qu’ils y ont été autorisés, les "Trabi" ont été nombreux à se rendre "de l’autre côté" pour y faire, avec leur maigre budget, un peu de shopping et peut-être acheter ce qu’ils ne trouvaient pas chez eux.

Dans les magasins, de plus en plus encombrés le week-end, nombreux étaient ceux qui devaient se contenter de regarder, parce qu’ils n’avaient tout simplement pas les moyens de s’offrir ces produits qu’ils ne connaissaient pas de leur côté de la frontière.

Le paradis

Ce poste-frontière de Bad Hersfeld, comme tous les autres qui séparaient les deux Allemagne, vivait alors ses dernières heures. De chaque côté, les douaniers, conscients que le travail allait disparaître, se disaient plutôt satisfaits. Mais en réalité, dans ces premiers mois de réunification, le fossé était loin d’être comblé, comme en atteste cette petite phrase d’un citoyen ouest-allemand de Bad Hersfeld : "Les gens de l’Est vont devoir apprendre à travailler comme il faut ; ils pensent que l’argent leur est dû, qu’ils travaillent ou pas". Alors que son voisin, originaire de l’Est et récemment installé dans la petite ville thermale, considère pour sa part que l’Allemagne de l’Ouest, "c’est le paradis. Avec de l’argent, on peut tout acheter. Mais pour avoir de l’argent, il faut travailler".

Dans le parking d’un supermarché, tout en rangeant les courses dans le coffre de la Trabant, un couple d’Est-allemands explique que l’ouverture de la frontière a permis de voir tout ce qui n’a pas été fait à l’Est. "Et pourtant", précise cette dame, "nous avons toujours été courageux et nous avons toujours travaillé"… Dans les premiers mois de la réunification, de nombreux Allemands de l’Est se sont rendus à l’Ouest, pour voir ce qui était vraiment différent de leur quotidien, et constater de leurs propres yeux l’écart entre une société gérée par le communisme et l’autre par le capitalisme.

Beaucoup en ont retenu le sentiment d’avoir été privés de toute une série de choses. Alors que du côté occidental, les Allemands ont découvert que les mêmes mots n’avaient pas forcément la même signification des deux côtés de la frontière. Et même parfois que des mots utilisés en "Allemagne démocratique" étaient tout simplement inconnus en Allemagne de l’Ouest.

Dans son petit appartement de Berlin-Est, où il avait choisi de vivre, par conviction politique, un Belge affirmait alors que l’Allemagne réunifiée ne deviendrait pas une Allemagne européenne, mais qu’il y aurait une Europe dominée par l’Allemagne. Trente ans plus tard, nombreux sont ceux qui lui donnent raison…

Camping nostalgique

Et trente ans plus tard, quelques nostalgiques continuent de se retrouver une à deux fois par an dans un camping au bord du lac Auensee, à quelques kilomètres de Leipzig. Leur voiture est évidemment une Trabant, aux couleurs certes plus vives que celles qui circulaient sur les routes de ce qui était alors la RDA (république démocratique allemande), mais cela reste un symbole très fort. Tout comme le drapeau de l’ex Allemagne de l’Est qui flotte à l‘entrée de la tente.

Cette année, pandémie oblige, ils sont un peu moins nombreux que les 150 familles nostalgiques fidèles à ce rendez-vous instauré en 2003. Mais près de la moitié ont tout de même fait le déplacement, parce que c’est pour eux une réelle tradition. Une façon aussi de se rappeler cette époque de la réunification qui n’a pas forcément toujours été synonyme de joie : "Il a fallu apprendre beaucoup de choses", explique l’une des participantes à ce rassemblement, "apprendre et réapprendre. Au début, il n’y avait plus de travail, les emplois disparaissaient. Dans les magasins, nous découvrions d’autres produits, dont nous nous demandions ce que ça pouvait bien être. Honnêtement", conclut cette femme, "cela n’a pas toujours été facile au début".

Ce samedi 3 octobre 2020 à Berlin, Frank-Walter Steinmeier, le président de l’Allemagne, a insisté sur la fierté que peuvent éprouver les Allemands, "chanceux au milieu de l’Europe", 30 ans après la réunification : "Oui, nous vivons dans la meilleure Allemagne qu’il y ait jamais eu", a aussi affirmé le président de la République allemande. Qui n’ignore pas pour autant les divisions qui existent encore et toujours entre les Allemands de l’Est et ceux de l’Ouest, qu’il invite à regarder en face les éventuelles erreurs commises lors du processus de réunification.