L’Allemagne, durement touchée par la 4ème vague, envisage la vaccination obligatoire contre le coronavirus

Il y a de l’animation ce mercredi sur le tarmac de l’aéroport de Dresde, dans la région allemande de Saxe. Les images transmises à la télévision montrent un avion A310 de la force aérienne allemande, venant d’embarquer six patients à transférer dans plusieurs hôpitaux du pays.

Les établissements hospitaliers des régions du sud et de l’est du pays avaient prévenu dès la semaine dernière : ils n’auront plus de place en soins intensifs, à cause du nombre de patients atteints gravement du coronavirus. C’est désormais le cas.