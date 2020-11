L'Allemagne "côte à côte" avec les Etats-Unis devant les "problèmes mondiaux"

Angela Merkel a assuré lundi que l'Allemagne était prête à affronter "côte à côte" avec les Etats-Unis et le président élu Joe Biden les "problèmes mondiaux" comme le réchauffement climatique et la pandémie de coronavirus.

La chancelière allemande, dont les relations avec Donald Trump étaient compliquées, a "félicité très chaleureusement" Joe Biden, dans une déclaration à la presse.

Angela Merkel, première femme à diriger l'Allemagne, s'est également réjouie que le poste de vice-président soit occupé par une femme, Kamala Harris, une "source d'inspiration pour beaucoup, un exemple des possibilités de l'Amérique".

Berlin et Washington "doivent faire front commun et relever les grands défis de notre époque, côte à côte dans l'épreuve sévère de la pandémie de coronavirus, côte à côte dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences mondiales, dans la lutte contre le terrorisme", a détaillé Angela Merkel.

"Les Allemands et les Européens savent que nous devons prendre davantage de responsabilités dans ce partenariat" avec les Etats-Unis, a ajouté la chancelière allemande, qui assure jusqu'à la fin de l'année la présidence du Conseil de l'Union européenne.

"L'Amérique est et restera notre principal alliée, mais elle attend de nous, à juste titre, que nous fassions davantage d'efforts pour assurer notre propre sécurité et pour défendre nos convictions dans le monde", a fait valoir la dirigeante allemande, qui quittera le pouvoir en 2021.