L'Allemagne commémore le 75e anniversaire de la tentative d'assassinat de Hitler

Opération Walkyrie, le complot contre Hitler - Documentaire - 19/07/2019 L'Opération Walkyrie, est le récit de l'ultime tentative d'élimination du Fürher, à partir de documents inédits révélant avec une précision inouïe, de nombreux détails. Il est passionnant de découvrir comment, dans un régime aussi contrôlé et oppressif que le celui du IIIe Reich, des hommes ont tenté, par tous les moyens, d'arrêter ce qu'ils pressentaient dès 1939, comme la ruine annoncée de l'Allemagne, ou sa mise au ban des nations. Le complot du 20 juillet 1944 est une opération essentiellement planifiée par des conjurés militaires souhaitant le renversement du régime nazi afin de pouvoir négocier la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les puissances alliées. Le complot comprenait deux étapes étroitement imbriquées. La première phase consistait en l'assassinat d'Adolf Hitler ; la seconde en la prise du pouvoir et la mise en place d'un nouveau régime, en détournant de son objectif le plan d'urgence établi par les nazis, l'Opération Walkyrie, prévu pour permettre à l'armée de réprimer une insurrection. La première phase du complot échoua. Si la bombe placée par le colonel Claus von Stauffenberg dans une des salles du Wolfsschanze explosa, Adolf Hitler ne fut que légèrement blessé. L'incertitude sur le sort de Hitler et l'impréparation des conjurés, retardèrent en outre le lancement du coup d'État. Ce retard lié à l'annonce de la survie de Hitler, permit aux partisans du Führer de faire échouer le complot. L'échec du complot, suivi par une répression particulièrement féroce, accrut le rôle de Heinrich Himmler et renforça la méfiance de Hitler à l'égard du corps des officiers, à l'exception de ceux de la SS.