L'Allemagne aura-t-elle le même visage sans Angela Merkel ? Élections en vue le 26 septembre 2021

Les scénarios de sortie pour Angela Merkel - JT 19h30 - 29/10/2018 Une page d'histoire européenne et allemande est sans doute en train de se tourner. La chancelière Angela Merkel se retire de la présidence de son parti. Et elle ne briguera pas non plus de nouveaux mandats à la tête de l'Allemagne dans deux ans. La CDU, son parti, a subi une débâcle électorale lors des scrutins régionaux. En direct de Berlin, une seule question, et elle est très simple : que va devenir Angela Merkel ?