L'AKP conteste les résultats des municipales à Istanbul

Le Parti de la justice et du développement (AKP) du président turc Recep Tayyip Erdogan a déposé des recours pour contester les résultats des élections municipales dans les 39 quartiers d'Istanbul, a annoncé le chef de file du mouvement pour la métropole. Ekrel Imamoglu, candidat du Parti républicain du peuple(CHP), principale composante de l'opposition, est arrivé en tête du scrutin avec 25.000 voix d'avance sur l'ancien Premier ministre Binali Yildirim, membre de l'AKP, ont-ils tous deux annoncé. Le parti présidentiel a également perdu Ankara.

"Nous avons remis tous nos recours aux commissions électorales de quartier aujourd'hui avant 15h00 (12h00 GMT)", a déclaré à la presse Bayram Senocak, chef de file de l'AKP pour la province d'Istanbul, en brandissant des listes électorales sur lesquelles les fraudes sont, selon lui, manifestes. Ekrel Imamoglu a quant à lui regretté l'attitude de l'AKP et de son candidat. "Vous avez été ministre de cette nation, président du Parlement et chef du gouvernement. Qu'y a-t-il de plus noble que de féliciter son adversaire ? (...) Lâchez prise et félicitez-nous afin que nous puissions faire notre travail", a-t-il plaidé, s'adressant indirectement à Binali Yildirim avant d'aller déposer une gerbe de fleurs au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque, à Ankara.

Il devait ensuite s'entretenir avec Mansur Yavas, le candidat du CHP élu à la tête de la capitale avec 50,9% des voix, soit près de quatre points de plus que Mehmet Ozhaseki, qui se présentait sous les couleurs de l'AKP.