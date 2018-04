La Suisse et la Suède ont réuni ce mardi la communauté internationale à Genève au chevet du Yémen, un pays qui est frappé par la pire crise humanitaire du monde. Pour la deuxième année consécutive, de nombreux pays ont promis de mettre la main au portefeuille. "Un effort de solidarité remarquable", a salué le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Alexandre Faite, un belge chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge, le CICR, au Yémen, était invité sur La Première pour réagir à cette actualité.

Alexandre Faite, vous êtes rentré lundi, vous avez passé deux ans à aider les habitants. Est-ce que l'aide humanitaire peut sauver le Yémen et ses habitants ?

"Elle peut bien entendu contribuer à améliorer la situation des plus vulnérables, mais non, l'aide humanitaire ne peut pas sauver le Yémen, le Yémen doit atteindre une solution plus durable de paix, il doit également y avoir une résomption des activités commerciales parce qu’on ne peut pas faire tourner un pays sur la seule assistance humanitaire".

Quelles sont les difficultés pour atteindre la population et pour venir en aide à tous ces gens, à ces familles ?

"La difficulté, c'est que, maintenant, le Yémen est confronté à une situation un peu de blocus. Le Yémen importait quasiment tout de l'extérieur parce que c'est un pays qui ne cultive pas beaucoup de choses, donc beaucoup était importé, et maintenant, vu la situation de guerre, il y a beaucoup moins de choses qui rentrent. Alors, il y a évidemment l'assistance humanitaire qui, elle, peut relativement rentrer.

Par contre, vu la situation, les échanges commerciaux sont complètement à l'arrêt, enfin, pas complètement, mais ils sont très diminués et on estime maintenant qu'il a moins de 30% des besoins en médicaments qui rentrent pour le moment et c'est une situation tout à fait critique parce que, aujourd'hui, au Yémen, certes, il y a des gens qui meurent des effets directs des hostilités - bombardements et ce genre de choses, on estime qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont mortes depuis le début de la guerre - mais il y a aussi et peut être surtout des gens qui meurent parce que, voilà, ils n'ont pas accès aux médicaments nécessaires pour soigner des maladies qui sinon seraient tout à fait bénignes.

Par exemple, le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, maintenant donne de l'insuline qui est un médicament relativement simple, mais bon, voilà, si vous n'avez pas votre traitement d'insuline ou votre traitement de dialyse, voilà la semaine suivante, vos pouvez ne plus être là".

Au-delà de l'aide humanitaire, si rien ne change, concrètement, que pourrait-il se passer?

"On a véritablement un pays qui est en train de perdre tous ses repères, si vous voulez, puisque c'est un pays qui certes n'a pas le niveau de richesse des pays occidentaux comme la Belgique, mais c'est un pays qui se débrouillait pas mal, mais maintenant, on a véritablement après trois ans de guerre, parce que malheureusement la conférence est aussi ce triste anniversaire, on a un pays qui maintenant est un petit peu en train de s'effondrer. Dans une ville comme Sanaa, dans laquelle je suis resté deux ans, il n'y a pas d'électricité par exemple, parce que les centrales électriques ont été bombardées au début du conflit, donc si vous n'avez pas de générateur aujourd'hui - moi, j'en avais un, évidemment - mais vous n'avez pas d'électricité. L'eau, c'est la même chose".

Avec un milliard de dollars qui ont été promis, les plus généreux donateurs sont l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, ce sont les fers de lance de la coalition arabe qui est largement responsable de cette catastrophe au Yémen, ce n'est pas paradoxal, ça?

"C'est vrai qu'on peut trouver ambigu que les plus gros contributeurs soient ceux qui mènent les opérations au Yémen. Maintenant, pour ce qui nous concerne, vous savez, l'argent, d'où qu'il vienne, il vaut mieux qu'il y en ait que qu'il n'y en ait pas, ça, c'est une chose. Maintenant, ça n'empêche pas que, de notre côté, nous aurons aujourd'hui un d'entretien avec certaines des parties au conflit, des représentants ici à Genève, et ça n'empêche pas que nous ayons un dialogue tout à fait franc sur la conduite des hostilités et que celles-ci doivent absolument respecter le droit international et en particulier le droit des conflits armés".

Pour terminer, Alexandre Faite, vous êtes belge. Qu'attendez-vous de notre pays, de la Belgique?

"Vous savez, la Belgique, on se considère souvent comme un petit pays, mais je suis très fier au CICR de dire que la Belgique fait partie de ce qu'on appelle chez nous le Donors Support Group, c'est-à-dire les dix-quinze plus gros contributeurs à l'action du comité international de la Croix-Rouge dans les conflits armés. Alors certes, ce n'est pas la contribution des grands pays comme les États unis, voire même la Grande-Bretagne, mais voilà, très fier de voir que la Belgique continue à maintenir, à sa manière, un grand support aux organisations internationales actives dans les situations de conflit".