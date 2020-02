L’aide au développement fournie par la Banque Mondiale nourrit la corruption des pays les plus pauvres

En moyenne, 7,5% des versements de la Banque Mondiale aux pays en voie de développement sont détournés vers des paradis fiscaux comme la Suisse, le Luxembourg, et Singapour. C'est la conclusion d'une étude controversée, commandée par la Banque Mondiale elle-même. Pire, plus un pays est dépendant de l'institution internationale, plus les versements effectués vers des paradis fiscaux sont importants.

Citons l'Ouganda, l’Érythrée ou le Mozambique. Pour les sept pays les plus aidés par la Banque Mondiale, la part des versements destinées au développement, et siphonnée vers paradis fiscaux, grimpe à 15%.

Le contribuable occidental, belge sait désormais que l’argent public destiné à l’aide au développement nourrit en partie la corruption dans les pays les plus pauvres de la planète. Au bénéfice de places financières occidentales. Au profit donc, des pays plus riches.

Selon Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11.11.11: "C'est ça qui est tout particulièrement choquant et qui démontre en réalité que des institutions comme la Banque Mondiale n'a pas pris toutes les dispositions pour assurer le monitoring, pour assurer la traçabilité de l'aide qu'elle octroie aux pays les plus pauvres".

La Banque Mondiale a tenté de censurer l'étude

La publication a été bloquée avant parution, par des dirigeants de la Banque Mondiale. Avant que l'un des trois chercheurs ne publie lui-même ses résultats sur son site personnel hier. Pour l'institution, c'est un constat accablant: son efficacité à réduire la pauvreté est profondément remise en cause.

Et elle n'est manifestement pas prête à l'admettre.

La démission la semaine dernière de l’économiste en chef de la Banque Mondiale Penny Goldberg, serait selon toute vraisemblance un signe de protestation face à cette tentative de censure par d’autres hauts responsables.