L’agriculture pour sortir de la pauvreté ? Au Mali, Adama, 22 ans, incarne la nouvelle génération de l’agrobusiness africain

"Salut à tous, j’espère que vous allez bien. De retour dans les champs. Aujourd’hui nous allons parler de la culture du céleri !" Téléphone portable à la main, au milieu de ses cultures, Adama Kanté partage son quotidien en mode selfie sur les réseaux sociaux. Connecté, dynamique, entrepreneur, le jeune Malien incarne l’agriculture de demain. Car, à 22 ans, son parcours impressionne, et fait rêver ses milliers de "followers". "Adolescent, j’ai travaillé aux champs tous les jours, du matin au soir, pour économiser 10.000 francs CFA (15 euros, ndlr). Avec ça, j’ai pu acheter un arrosoir, une houe, et quelques semences. Puis j’ai loué un petit terrain de 20 m2 pour commencer ma production." Salade, tomates, persil… Il cultive désormais 7 hectares de terres, en périphérie de Bamako, et considère l’agriculture périurbaine comme une solution pour approvisionner le marché local en légumes. "Notre objectif, c’est de pouvoir produire et vendre le moins cher possible, en limitant le coût du transport, et les intermédiaires", dit-il. ►►► A lire aussi : L’aquaponie, "l’agriculture du futur", se diffuse lentement en Afrique Alors que l’agriculture est encore largement considérée par les jeunes Africains comme un travail pénible, qui ne les sortira pas de la pauvreté, quelques ambitieux, souvent urbains et éduqués, y voient un secteur d’avenir, qu’ils veulent rendre plus attractif. "N e pas attendre de recevoir une aide de l’Etat " L’an dernier, Adama Kanté met en ligne une vidéo où on le voit creuser un puits plein de boue pour tenter d’en tirer de l’eau et sauver sa récolte. Elle est vue par des millions de personnes. "C’était un appel aux jeunes, pour tenter de les sensibiliser, de leur dire qu’il ne faut pas attendre de recevoir une aide de l’Etat ou d’avoir des moyens financiers importants pour commencer un projet", dit-il. Une démarche qui suscite l’intérêt d’investisseurs.

Il y a trois mois, avec de nouveaux financements venus principalement de la diaspora malienne, il a lancé un nouveau projet : des petits étals mobiles qui vendent ses légumes et autres produits frais dans les quartiers de Bamako. "Nous avons mis en place une société et des portefeuilles d’investissement assez rentables", dit le jeune entrepreneur. Avec son équipe, Adama gère 15 marchés ambulants, et espère en déployer 200 d’ici la fin de l’année prochaine. Les clients sont nombreux, attirés par des prix raisonnables et la proximité. "Les légumes sont très bons, témoigne Mariam Samake, une habitante du quartier de Niamakoro Courani, au sud de la capitale. C’est pratique, et moins fatigant. Avant, je devais aller faire mes courses au grand marché après le travail."

2 images Avec son équipe, Adama gère 15 marchés ambulants, et espère en déployer 200 d’ici la fin de l’année prochaine. © Patricia Huon

Directement de la source au consommateur

Toujours à la recherche de nouvelles idées, Adama s’est également lancé dans la commercialisation de produits transformés. Cubes de bouillon, jus de betterave, céréales… "Au Mali, beaucoup de denrées sont importées, constate-t-il. Nous voulons produire localement, aller directement de la source au consommateur." L’entreprise emploie 30 personnes à temps plein. "En trois mois, nous avons accompli beaucoup de choses, dit Bilal Sy, chef de production. Je crois que l’agriculture peut créer du travail. Et le développement d’un pays ne peut pas se faire sans l’agriculture." ►►► A lire aussi : Agriculture : comment nourrir une Afrique qui se réchauffe ? Adama bouscule les codes. Il encourage les jeunes à croire dans le potentiel de l’agrobusiness et à y investir. Dans les prochaines années, il se voit acheter plus de terres et ouvrir des succursales dans d’autres pays de la région. Son objectif : créer des emplois, générer des revenus, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de manière durable. "Un facteur très important, c’est la démographie africaine. La population du continent va exploser d’ici 2050, dit-il. Cela signifie qu’il y a du potentiel. Il faut se préparer, mettre en place des moyens pour subvenir aux besoins alimentaires de toutes ces personnes."