L'Agence spatiale européenne va lancer une nouvelle mission vers Vénus

Après le succès de la mission Venus Express (2005-2014), l'Europe va lancer une nouvelle sonde, EnVision à destination de la planète Vénus, a annoncé jeudi l'Agence spatiale européenne (ESA).

Vénus recèle encore une série de secrets, dont le plus important est de savoir pourquoi, bien qu'elle ait à peu près la même taille et la même composition, notre voisine du système solaire a connu un changement climatique aussi spectaculaire.

"Quelle histoire Vénus a-t-elle vécue pour arriver à cet état et cela présage-t-il du sort de la Terre si elle devait, elle aussi, subir un effet de serre catastrophique? Vénus est-elle encore géologiquement active? Aurait-elle pu autrefois abriter un océan et même entretenir la vie? Quelles leçons peut-on tirer de l'évolution des planètes terrestres en général, alors que nous découvrons davantage d'exoplanètes semblables à la Terre?", s'interroge notamment l'ESA.

Avec deux sondes de la Nasa, Envision, qui sera lancée par la future Ariane-6 au plus tôt en 2031, devrait tenter de répondre à ces questions.

L'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique collabore au projet

L'ESA explique que le nouvel explorateur de Vénus transportera une "suite innovante d'instruments", parmi lesquels le VenSpec-H belge. Ann-Carine Vandaele, Séverine Robert et Eddy Neefs de l'Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique (IASB) à Uccle feront partie du groupe de travail System Engineering.

L'opportunité la plus proche pour le décollage d'EnVision est 2031, avec d'autres options possibles en 2032 et 2033. Il lui faudra environ 15 mois pour atteindre la planète, et 16 mois supplémentaires pour circulariser son orbite par aérofreinage. Son orbite sera de 92 minutes et son altitude sera comprise entre 220 et 540 km.