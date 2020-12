L’Agence européenne des médicaments victime d’une cyberattaque

L’Agence européenne des médicaments s’est dite victime d’une cyberattaque ce mercredi en fin d’après-midi.

Cette institution chargée d’approuver et d’évaluer les médicaments pour l’Union européenne a lancé une enquête sur l’incident.

Bien qu’elle ait révélé l’attaque, on ne sait pas encore si des données ont été compromises ni qui est derrière l’incident.

Dans une déclaration, l’agence a déclaré "L’EMA ne peut pas fournir de détails supplémentaires tant que l’enquête est en cours. De plus amples informations seront fournies en temps utile."

Depuis plusieurs mois, les craintes concernant d’éventuels vols de vaccins ont augmenté, les pays se précipitant pour approuver les médicaments contre le coronavirus. En raison de la nécessité d’une coopération entre plusieurs entreprises et agences pour la production de vaccins, on craint également que les pirates informatiques puissent trouver plus facile d’infiltrer les systèmes.

Plus d’informations dans les prochaines minutes.