L’Afrique du sud se mobilise contre le Covid-19

Le président sud-africain a annoncé, hier soir, "l’état de catastrophe" : "Jamais, dans l’histoire de notre démocratie, le pays a été confronté à une situation aussi grave", a déclaré Cyril Ramaphosa, en annonçant la fermeture des écoles pour un mois, l'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes et la suppression, mercredi, des vols aériens provenant d’au moins 9 pays à risque, dont la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Plus de la moitié des postes frontières du pays seront fermés. Les Sud-Africains, qui ont visité un pays à risque depuis 20 jours, seront testés et priés de s’isoler ; les étrangers dans cette situation n’obtiendront pas de visas.

Le discours du président Ramaphosa a eu l’effet d’un électrochoc. Les Sud-Africains se sont rués sur les produits désinfectants, masques et boites de conserve. "On voit que les gens paniquent, explique Bianca Hotin, gérante d’un magasin d’alimentation à Johannesburg. Nous avons pris des mesures : on désinfecte les mains des clients à l’entrée et nos caissières portent désormais gants et masques". Shaun Gardener, pousse un caddie bien rempli : "Je suis rassuré par le discours du président, confie ce producteur de films. Le gouvernement a réagi vite et fort". Le pays de Mandela ne compte pourtant que 61 malades– presque tous contaminés lors d’un voyage en Europe – et pas de mortalité. Mais "aucun pays ne sera épargné par les conséquences graves" de la pandémie, a prévenu Ramaphosa.

10 millions de Sud Africains dans la population à risque

Les experts craignent, en effet, une explosion du Covid-19 alors que l’Afrique du sud détient le record mondial du nombre de séropositifs (près de 8 millions) et des taux élevés de tuberculose, hypertension et diabète. Sans compter les personnes âgées, quelque 10 millions de Sud-Africains – sur un total de 58 millions – seraient dans une situation "à risque".

Autre motif d’inquiétude : il sera difficile d’enrayer la contagion dans les taxis collectifs et les logements surpeuplés où vit la majorité de la population, noire et pauvre. Certains s’inquiètent de l’annonce de la fermeture des écoles – qui fournissent des repas scolaires gratuits – et des campus universitaires. "Dans mon village du Kwazulu-Natal, ce sera bien plus difficile de m’isoler que dans ma chambre d’étudiant, explique Siyabonga Tswala, qui apprend l’informatique à l’Université de Johannesburg. Chez moi, je partage une chambre avec deux frères et les services médicaux dans ma région sont mal équipés".

Les malades du coronavirus seront traités dans des hôpitaux universitaires des grandes villes. Mais ceux-ci risquent d’être débordés par un afflux de malades, alors qu’il n’y a que quelques centaines de respirateurs. Devant une clinique privée de Johannesburg, Philip Van Zyl attend le résultat d'un test du coronavirus : au moins deux personnes ont été infectées dans la banque où il travaille. "Je ne suis pas inquiet, car pour le moment, la situation est sous contrôle".

En attendant, les conséquences pour l’économie sud-africaine – déjà proche de la récession – risque d’être lourdes. La Bourse de Johannesburg a chuté de 12 % ce matin. L’économie va souffrir de la chute du tourisme – qui contribue à 10 % du PIB - et de la baisse des exportations de minéraux vers la Chine. Les seuls à se réjouir sont les ormeaux (coquillages), dont la pèche illégale s’est effondrée en raison de la fermeture du marché chinois.