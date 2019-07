L’Afrique du Sud s’apprête à dire un dernier au revoir à son "Zoulou blanc"

Une cérémonie est organisée dans le pays ce vendredi, pour rendre hommage à Johnny Clegg. Le chanteur sud-africain, décédé d’un cancer du pancréas à 66 ans la semaine dernière, restera dans le pays un symbole de la lutte contre le racisme.

Depuis l’annonce de la mort de Johnny Clegg, les rythmes marqués de "Scatterlings of Africa" ou la joyeuse mélodie de "Great Heart" résonnent à la radio et dans les stades. Chacun pleure " une icône ", " un géant immense ", le " porte-flambeau " de la lutte contre l’apartheid, et lui souhaite en zoulou "Hamba Kahle", de partir en paix. Le chanteur a été enterré dans la plus grande intimité, la semaine dernière, mais sa famille a tenu à organiser un dernier hommage, en invitant artistes, danseurs, personnalités, et simples fans, ce vendredi, à un grand rassemblement près de Johannesbourg.

Car Johnny Clegg a marqué le pays non seulement pour sa musique, mais surtout pour son engagement total dans la défense des cultures noires. Les plus anciens se souviennent comment ses chansons étaient alors censurées, et pour les plus jeunes, il représente un héritage de l’époque des combats de Nelson Mandela. " A 17 ans, lorsqu’il a formé son groupe, Juluka, avec Sipho Mchunu, c’était comme un défi directement lancé au gouvernement de l’apartheid " se souvient Richard Nwamba, spécialiste des musiques du continent. " Les blancs vivaient d’un côté, et les noirs de l’autre. Alors jouer de la musique ensemble, c’était comme faire un bras d’honneur ! A cette époque, il faut se souvenir que tout pouvait arriver, il aurait pu être tué " poursuit cet animateur radio qui a régulièrement croisé sa route. " C’était un des premiers blancs à vouloir jouer ce qui était considéré comme une musique "inférieure", de la musique noire."