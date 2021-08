L’Afghanistan, une fois aux mains des talibans, sera-t-il un Etat paria ? 5 raisons d’en douter

Une ville après l’autre : les talibans progressent chaque jour dans leur prise de contrôle du territoire afghan. Dans une ultime tentative diplomatique de négocier une coalition gouvernementale pour l’Afghanistan, les Etats-Unis, l’Union européenne, la Chine et le Pakistan ont émis jeudi une déclaration commune. Ils affirment qu’ils ne reconnaîtront aucun gouvernement taliban "imposé par la force". Le type d’Etat fondé par les talibans pourrait aussi compliquer cette reconnaissance et les relations diplomatiques futures : leur conception du pouvoir sans partage, d’une société régie par la charia, aux droits humains en berne, les droits des femmes en particulier. ►►► A lire aussi : Risque de répression, musique et salon de coiffure interdits… à quoi pourrait ressembler la vie en Afghanistan avec le retour des Talibans ? Mais un Afghanistan des talibans serait-il pour autant un Etat "paria"? Dorothée Vandamme en doute. "Il va s’agir d’un état 'partiellement' paria'", entrevoit cette docteure en relations internationales, spécialiste de l’Afghanistan et du Pakistan, chargée de cours à l’UMons et UCLouvain. "Tous les Etats de la communauté internationale pourront-ils se permettre de maintenir l’Afghanistan en état paria ? Rien n’est moins sûr". Elle expose au moins cinq motivations à tisser des relations avec un Afghanistan des talibans. 1. Craindre un nouveau foyer de groupes terroristes Les troupes américaines qui quittent l’Afghanistan en ce mois d’août y avaient débarqué il y a bientôt 20 ans, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, pour combattre le groupe terroriste Al-Qaïda. Le groupe terroriste avait trouvé à l’époque, dans l’Afghanistan des Talibans, un refuge où se développer et s’entraîner. L’an dernier, les talibans s’étaient engagés, dans un accord signé à Doha avec les Etats-Unis, à ne plus héberger de tels groupes terroristes : c’était une condition au retrait des troupes américaines cet été. Dorothée Vandamme estime qu’il y a néanmoins aujourd’hui une crainte de retour à l’identique. Crainte qui pourrait pousser à davantage de relations diplomatiques qu’il y a 25 ans. "Une des raisons, parmi d’autres, qui explique qu’Al-Qaïda ait pu bénéficier d’un sanctuaire en Afghanistan dans les années 1990 est l’isolement diplomatique international dans lequel les talibans avaient été maintenus. A l’avenir, continuer de dialoguer avec les talibans permettrait peut-être de limiter le risque." Elle souligne qu’un retour de risque terroriste ne serait pas lié aux talibans eux-mêmes. "Les talibans en eux-mêmes ne représentent pas une menace terroriste pour nos états. La menace est indirecte. C’est une menace qui découlerait du fait que les talibans, s’ils se retrouvent isolés, puissent fournir un sanctuaire pour des groupes terroristes comme Al-Qaïda. Les talibans afghans n’ont pas de volonté internationale, ils ne vont pas d’eux-mêmes lancer des attaques à l’étranger. Mais ils peuvent être une base arrière pour des groupes terroristes qui se serviraient de leur territoire pour s’entraîner, récupérer des ressources, planifier et ensuite mener des attentats dans d’autres pays… Exactement ce qu’il s’est passé avec Al-Qaïda à la fin des années 1990". 2. Maintenir la stabilité dans la région Une prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan pourrait peser sur la stabilité de certains Etats limitrophes, en premier lieu le Pakistan. Etre en bons termes avec son nouveau voisin permettrait de limiter les secousses. "Le Pakistan est un état profondément fragile", explique Dorothée Vandamme. Le Pakistan […] ne peut pas se permettre que les talibans afghans se retournent contre lui Et d’ajouter, "le pays compte déjà une présence de groupes islamistes sur son territoire, de talibans pakistanais. Et c’est un pays marqué par des divisions ethniques, avec une présence de Pachtounes dont sont issus les talibans afghans. Et puis au Pakistan, il y a aussi une importante population réfugiée d’Afghanistan. Tout cela fait que le Pakistan est vraiment dans une situation très compliquée aujourd’hui : il ne peut pas se permettre que les talibans afghans se retournent contre lui et qu’ils en arrivent à avoir des velléités notamment sur les régions pachtounes pakistanaises". Malgré sa signature au bas de la déclaration conjointe avec les Etats-Unis, l’Union européenne et la Chine jeudi, menaçant de ne pas reconnaître un état taliban né dans la force, le Pakistan devrait donc poursuivre le double jeu employé depuis des années : ni dans un camp ni dans l’autre mais plutôt en demeurant dans une sorte de neutralité inconfortable. ►►► A lire aussi : Afghanistan : les talibans vont-ils rétablir leur régime moyenâgeux ? "Le Pakistan ne peut pas se permettre d’aller complètement à l’encontre de la communauté internationale, et surtout des Etats-Unis qui exigent que le Pakistan coupe tout pont et soutien envers les talibans afghans. Mais de l’autre côté, il ne pourra pas se permettre non plus de se mettre à dos l’Afghanistan des talibans", résume la docteure en relations internationales. 3. Chercher un allié Le Pakistan peut avoir une autre motivation à développer une relation de voisinage avec un pouvoir taliban d’Afghanistan. Compter un allié supplémentaire dans la région alors que se poursuit son conflit de longue date avec l’Inde. Avoir un allié opposé à l’Inde ou au minimum neutre serait certainement bénéfique pour le Pakistan. ►►► A lire aussi : 70 ans après leur indépendance, Inde et Pakistan restent irréconciliables "Ce sera la première raison de développer une proximité avec les talibans pour le pouvoir Pakistanais", analyse Dorothée Vandamme. "Pour le Pakistan, toute relation extérieure, que ce soit avec un partenaire étatique ou non étatique, est considérée à travers le prisme de son conflit avec l’inde. Et tout adversaire de l’Inde est vu comme un ami du Pakistan. Or l’idéologie des talibans, sunnites conservateurs extrêmement rigoristes, avec une idéologie insufflée de wahhabisme saoudien ne colle pas du tout avec l’Inde Hindoue. Et donc, de facto, les talibans seront plus favorables au Pakistan qui, lui, est un état islamique."

4. Opter pour le pragmatisme économique

Même s’ils ont déployé une fibre diplomatique et une communication qu’ils ne présentaient pas il y a 25 ans, et même si leurs combattants sont jeunes, leurs textes n’ont pas changé ni bon nombre de leurs leaders. Et là où ils arrivent, les femmes afghanes ne peuvent à nouveau plus se permettre de sortir sans homme et sans burqa. Mais ce qui a changé en revanche, souligne la Docteure en relations internationales, c’est la communauté internationale. Et cette fois, cela pourrait désenclaver un Afghanistan des talibans. "Il y a 25 ans, quand les talibans ont pris le pouvoir en 1996, il était inimaginable de discuter avec un pouvoir politique aussi drastiquement différent des valeurs reconnues comme 'universelles'", rappelle Dorothée Vandamme. Ils savent que le caractère idéologique de leur état ne va désormais plus tout déterminer "Mais aujourd’hui, 25 ans plus tard, on a une scène internationale avec la Chine, deuxième puissance mondiale, qui a assez vite fait de s’affranchir des questions de démocratie et de droits de l’homme, suivie par un nombre croissant d’états qui remettent en question l’ordre libéral international. Ce contexte a beaucoup changé et les talibans le savent. Ils savent que le caractère idéologique de leur état ne va désormais plus tout déterminer. La Chine, avec sa 'realpolitik', sa politique extrêmement pragmatique, pourrait tout à fait entrer en négociation avec un gouvernement taliban si c’est dans son intérêt." Et l’Afghanistan présente certains intérêts économiques. "L’Afghanistan, regardez la carte, est certes enclavé, mais c’est vraiment un état carrefour, un état de croisement et de passage assez évident, en particulier pour la chine", poursuit-elle. "Un Afghanistan stable et à peu près sécurisé serait un avantage important pour la Chine, notamment pour la construction de ses 'routes de la soie'".

2 images L’Afghanistan est ses voisins. © Jeremy Dehertogh

Un territoire par ailleurs riche de certaines matières premières, dont le cuivre et des terres rares très convoitées en plein développement des technologies numériques et des batteries. 5. Gérer les déplacements de population Depuis janvier, quelque 400.000 civils ont été contraints de fuir leur foyer, dont 250.000 depuis le mois de mai. Ils s’ajoutent aux 4,6 millions d’Afghans qui avaient déjà migré à l’étranger. Des populations qui trouvent refuge en grande majorité dans la région. "Le Pakistan et l’Iran seront en première ligne de ce flux de réfugiés. Ensuite les États d’Asie centrale puisqu’il y a notamment, au nord de l’Afghanistan, des minorités ethniques qui ont des racines Ouzbèques, Turkmènes. Et des réfugiés afghans ambitionneront certainement d’atteindre l’Europe". Face à ces populations déplacées, l’Iran voisin a montré une attitude relativement surprenante, souligne l’académique. "L’Iran a montré une certaine politique de porte ouverte envers les talibans, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que cet état, étant d’un islam chiite et non sunnite, comme les talibans, garde une porte ultra-close, voire barricadée". Mais la tonalité n’est pas celle-là, relève-t-elle. "Finalement, l’Iran a quand même montré une certaine ouverture et ne supprime pas toute possibilité de dialogue avec les talibans, principalement pour essayer de gérer le mieux possible à la fois le flux de réfugiés et la protection de minorités chiites en Afghanistan, en particulier les minorités hazaras. De la part de l’Iran, c’est avant tout pour contrecarrer le plus possible les effets négatifs qu’un pouvoir taliban pourrait avoir sur le pays". Du côté européen, les semaines d’avancée des talibans ont montré la grande crainte de certains Etats de l’Union de voir arriver un afflux important d’Afghans. La crise migratoire de 2015, la profonde discorde entre états européens et les remous politiques liés à l’arrivée des Syriens fuyant la guerre, a laissé des traces. Six Etats européens dont la Belgique avaient plaidé, le 5 août dernier, en pleine avancée talibane, pour poursuivre les expulsions vers l’Afghanistan de demandeurs d’asile déboutés. L’obsession d’éviter les arrivées de migrants ou de les renvoyer au pays pourrait-elle pousser certains Etats européens à discuter avec le pouvoir taliban, une fois les armes posées ? Ce serait là un autre exemple de RealPolitik.