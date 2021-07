L’Afghanistan deviendrait un "Etat paria" si les talibans s’imposent par la force, selon le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken

L’Afghanistan deviendrait un "Etat paria" si les talibans devaient prendre le pouvoir par la force et "commettre des atrocités contre leur peuple", a prévenu mercredi à New Delhi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Il a jugé "profondément préoccupantes" les informations faisant état d’atrocités perpétrées par les insurgés au cours de leur offensive généralisée dans les régions dont ils ont pris le contrôle.

La conquête éclair par les talibans de vastes pans du territoire afghan en moins de trois mois, lors d’une offensive tous azimuts, inquiète l’Inde et les autres voisins de l’Afghanistan, alors que le retrait définitif des forces internationales, présentes depuis 20 ans dans le pays, est désormais quasiment achevé.

"Un Afghanistan qui ne respecterait pas les droits de son peuple, un Afghanistan qui commettrait des atrocités contre son propre peuple deviendrait un Etat paria", a déclaré le secrétaire d’Etat américain.

"Les talibans disent vouloir la reconnaissance internationale, le soutien international pour l’Afghanistan, ils veulent probablement que leurs dirigeants puissent voyager librement à travers le monde, la levée des sanctions, etc. Et bien, prendre le pouvoir par la force et violer les droits de leur peuple n’est pas la bonne manière d’y parvenir", a-t-il martelé lors d’une conférence de presse lors de sa visite en Inde.