L’Afghanistan aux mains des Talibans, c’est un "échec de la communauté internationale", pour Londres

Les scènes de panique en résultant "sont localisées du côté civil" de l’aéroport. Le côté militaire est sécurisé et sous contrôle, les vols militaires entrent et sortent", a assuré Ben Wallace.

L’Afghanistan se trouve lundi aux mains des talibans après l’effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l’étranger du président Ashraf Ghani.

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a qualifié lundi le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan comme un "échec de la communauté internationale" et averti que ce n’était "pas le moment" de reconnaître les talibans comme gouvernement officiel du pays.

600 soldats britanniques déployés

Le Royaume-Uni a déployé 600 soldats pour assurer l’évacuation de ses ressortissants et de son personnel local. Un premier vol est arrivé pendant la nuit sur la base de Brize Norton, dans le centre de l’Angleterre.

"Nous avons évacué 370 employés et citoyens britanniques hier et avant-hier", a précisé le ministre, ajoutant qu’un groupe de 782 Afghans sera évacué du pays "dans les prochaines 24 à 36 heures".

"Notre objectif est d’atteindre 1200 à 1500" personnes évacuées par jour, a-t-il affirmé.

Devant l’urgence de la situation, Ben Wallace a affirmé "traiter le plus vite possible" les demandes de visa des Afghans ayant aidé les forces britanniques, expliquant "changer les règles" là où c’est possible pour accélérer le processus.