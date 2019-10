C’était il y a plus de 17 ans. Le 8 mai 2002, comme chaque matin, un bus de la marine pakistanaise vient chercher dans différents hôtels des ingénieurs et ouvriers français. Ils séjournent à Karachi pour assembler des sous-marins que la France a vendu au Pakistan. Au moment où cinq employés embarquent devant l’hôtel Sheraton, un kamikaze précipite sur le car une voiture bourrée d’explosifs. L’explosion est violente ; elle fait 14 morts et 12 blessés. A l’époque, la piste d’un attentat terroriste d’Al-Qaida est privilégiée. Logique : nous sommes huit mois après le 11 septembre 2001 et les militants fidèles à Oussama Ben Laden sont nombreux au Pakistan. Mais très vite, une autre thèse est évoquée : celle de représailles dans le cadre de financements occultes. Ce qui nous entraîne en eaux troubles et profondes : celles de pratiques peu avouables au sommet de l’Etat français.

Nicolas Sarkozy : « Grotesque ! Qui peut croire à une fable pareille ? »

L’affaire Karachi ou quand l’élection de Jacques Chirac a tout fait capoter - © BERTRAND GUAY - AFP

Tout remonte à 1994 : la France vend des sous-marins dernier cri au Pakistan. Pour emporter ce marché juteux, il a fallu verser des commissions à des intermédiaires. Pas très moral mais légal à l’époque ; ce n’est qu’en 2000 qu’une convention de l’OCDE interdit de telles pratiques. Sauf que le gouvernement d’Edouard Balladur, le premier ministre de l’époque est soupçonné d’en avoir profité pour organiser des rétrocommissions. En clair, par exemple, au lieu de verser comme convenu 1 million à un intermédiaire, l’Etat en verse 1 100 000 et l’intermédiaire en reverse 100 000 discrètement via une société écran. Et ces fonds occultes peuvent financer une campagne électorale. Ca tombe bien : Edouard Balladur a besoin d’argent pour financer la présidentielle de 1995. En échange, bien entendu, celui-ci promet de continuer à verser les commissions promises. Mais surprise : ce n’est pas Edouard Balladur qui gagne la présidentielle mais Jacques Chirac. Et une fois élu, celui-ci découvre ces versements occultes auxquels il décide de mettre fin. D’où l’hypothèse que l’attentat de Karachi ait été conçu pour punir la France par ceux qui n’avaient pas reçus les fonds promis. C’est la conviction des familles des victimes, c’est aussi celle du juge Trevidic qui enquête sur l’affaire et c’est finalement sur cette base qu’un procès est organisé aujourd’hui. Pourtant, il y a dix ans, celui qui était président de la République balayait une telle accusation d’un revers de la main. C’était à une conférence de presse à Bruxelles le 19 juin 2009 et ces déclarations prennent aujourd’hui toute leur saveur. Jugez plutôt :

" C'est grotesque, voilà, c'est ma réponse. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Raisonnement: Pour son financement Monsieur Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite et ça a donné Karachi… Mais enfin, respectons la douleur des victimes. S'il vous plaît mais qui peut croire à une fable pareille ? Qui peut croire à une fable pareille ? Et puis si vous avez des éléments donnez-les à la justice et demandez à la justice qu'ils enquêtent. Mais enfin franchement qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus… "