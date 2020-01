L'aéroport de Lille est dirigé par un Belge depuis janvier, une concurrence pour Charleroi ?

C’est un Belge qui dirige depuis début janvier l’aéroport de Lille : Marc-André Gennart. Ancien directeur financier de Brussels Airport et même de la Sabena, ce Bruxellois a pris les rennes de l’aéroport lillois après que son groupe Eiffage a décroché l’exploitation de l’aéroport pour les 20 prochaines années. Et cette prise de fonction s’accompagne de grandes ambitions : passer de 2,2 à 3,9 millions de passagers par an d’ici 2040.

Cet objectif passera forcément par un agrandissement de l’aéroport, et donc par des investissements. 170 millions d’euros seront injectés, dont trois quarts serviront aux agrandissements de l’aérogare. Il est ainsi prévu de doubler la surface d’exploitation, de 17.000m² à 34.000m². Toute l’organisation du flux de passager sera revue, avec une division entre deux étages des départs et des arrivées. Le début des travaux est prévu pour le début de l’année 2021 pour une durée quatre ans… si tout va bien. Car ce vendredi, alors que nous passions la journée à l’aéroport en sa compagnie, un incendie s’est déclaré au sommet d’une tour administrative de l’aéroport. De quoi peut-être ré-évaluer le besoin en travaux pour cette partie de l'aéroport alors que ce n'était pas prévu...

Une concurrence pour Charleroi ? Des nuisances pour Tournai ?

Les ambitions du nouveau patron lillois peuvent peut-être inquiéter au-delà des frontières françaises. D’abord, au niveau des nuisances que le surplus d’avion pourrait provoquer. A vol d'oiseau (ou d'avion), Tournai et l'aéroport de Lille ne sont distant que de 25 km... "Si nous comptons quasiment doubler le nombre de passager (de 2,2 à 3,9 millions par an), le nombre de vols n’augmentera que de 25%, répond Marc-André Gennart. D’abord, les compagnies aériennes achèteront des avions plus grands qu’actuellement dans le futur. Ensuite, ces avions seront davantage remplis grâce à la concurrence, ce qui permet d'augmenter sensiblement le nombre de passagers tout en gardant une maîtrise du nombre de vols." Et le directeur de préciser qu'il ne compte pas se lancer dans l'exploitation de vols de nuit ou de fret express. La technologie aussi est censée amoindrir les nuisances. "Les avions du futur seront moins bruyants et auront moins d’impact pour les riverains, avec qui nous sommes d’ailleurs en constante concertation."

Et si l’aéroport lillois compte augmenter son nombre de passagers, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’aéroport de Charleroi qui a accueilli plus de 8 millions de passagers l’an dernier. Beaucoup de Français transitent en effet par Gosselies. "Je pense que nous sommes plutôt complémentaires. Nous n’avons pas forcément les mêmes destinations et n’avons pas exactement la même clientèle non plus. Ensuite, on considère qu’il y a douze millions de personnes qui prennent l’avion depuis Lille et ses alentours et nous comptons en capter quatre millions. Donc il y aura toujours des passagers pour Charleroi, ils ne doivent pas s’inquiéter", glisse-t-il avec un sourire.