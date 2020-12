L’administration Trump a procédé à une nouvelle exécution et créé de vives contestations

Brandon Bernard. C’est le nom de cet Afro-Américain exécuté cette nuit aux Etats-Unis. Condamné en 1999 au Texas pour avoir participé à un double meurtre, l’homme aura donc passé plus de 20 ans de sa vie en prison avant d’être exécuté.

Malgré de nombreux appels à la clémence, Donald Trump a fait préparer une injection létale à ce prisonnier, malgré les appels à la clémence ainsi que des cas de coronavirus chez les bourreaux.

18 ans au moment des faits

Brandon Bernard avait 18 ans lorsque lui et quatre autres adolescents ont enlevé et volé Todd et Stacie Bagley, un couple de pasteurs alors qu’ils revenaient d’un service dominical à Killeen, au Texas, au cours duquel Bernard a aspergé leur voiture d’essence à briquet et l’a mise à feu avec leurs corps dans le coffre arrière.

Certains des agresseurs avaient moins de 17 ans et ont échappé à la peine de mort. Deux sont d’ailleurs déjà sortis de prison.

Mais l’auteur des tirs, Christopher Vialva, 19 ans à l’époque, et Brandon Bernard, qui avait mis le feu au véhicule, ont été condamnés à la peine capitale en 2000 par un tribunal fédéral, car le crime s’était déroulé sur un terrain militaire. Le premier a été exécuté en septembre, suivi par Brandon Bernard ce 10 décembre.

Appel à la clémence

C’est un cas extrêmement rare d’exécution de personnes qui était encore presque adolescentes au moment où le crime a été commis. Les condamnations à mort sont habituellement données à des criminels plus âgés, pour qui l’âge ne peut pas être une excuse.

C’est d’ailleurs ce qu’affirmait la star américaine Kim Kardashian "A 18 ans et quelques mois, son cerveau n’avait pas fini de se développer". A l’instar de cette personnalité, ce sont plus de 500.000 personnes qui ont appelé Donald Trump à la clémence, dont des personnages politiques importants comme Alexandria Ocasio Cortez qui plaide pour l’abolition de la peine de mort.