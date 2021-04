Kosovo: Vjosa Osmani, la figure de la lutte contre la corruption à la tête du pays

En guerre contre la corruption

Le cheval de bataille de Vjosa Osmani, c’est sans aucun doute la lutte contre la corruption, qui ronge le pays depuis la fin de la guerre. Son discours anti-corruption a grandement participé à sa réputation actuelle. Elle est en fait l’une des premières à dénoncer publiquement la captation des ressources de l’Etat par les plus importantes élites du Kosovo.

Les médias kosovars décrivent une personnalité "qui n’a peur de rien". Lors d’une interview accordée à la chaine américaine CNN en février dernier, Osmani dénonçait, en pleine campagne pour les législatives, la corruption qui gangrène le système de santé, l’éducation et les emplois. "Si on réussit à abattre les murs de la corruption érigés au fil des années, et nous y arriverons après ces élections, nous pourrons investir dans le capital humain du pays, parce que nous avons la population la plus jeune d’Europe", a-t-elle déclaré.