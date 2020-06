Kosovo : du treillis de la guérilla au costume présidentiel, Hashim Thaçi rattrapé par la justice

Toute son enfance, comme tous les Kosovars de sa génération, il l’a passée dans des écoles clandestines, dissimulées dans des caves ou des maisons privées. Au début des années’90, à l’initiative d’Ibrahim Rugova, le chef de l’Union des écrivains du Kosovo, les Kosovars avaient développé tout un système de gouvernement fantôme, pour échapper à l’emprise des Serbes.

Un statut d’autonomie sous Tito, aboli par Milosevic

Dans l’ex-Yougoslavie, sous Tito, le Kosovo était une province de la Serbie, l’une des 6 républiques de la fédération. Mais cette région à grande majorité albanaise (80% d’Albanais, 15% de Serbes et une minorité de Roms) bénéficiait d’un statut spécial, qui lui conférait le droit de former son gouvernement, et d’être représentée au gouvernement fédéral et à la présidence.

Le Kosovo avait aussi le contrôle de l’éducation, de la justice et de la police. Un statut spécial qui vola en éclats quand Slobodan Milosevic, alors président de la Serbie, a révoqué l’autonomie du Kosovo, en 1989.

Cette décision de Milosevic provoqua des manifestations monstres de la population albanaise à Pristina. Les chars firent leur apparition dans les rues de la capitale. La police serbe tira à balles réelles. Les affrontements firent 24 morts, dont 2 policiers serbes.

Ibrahim Rugova, le Ghandi des Balkans

Les Albanais kosovars qui refusaient l’allégeance au régime de Milosevic perdirent leur emploi dans les écoles, les hôpitaux, les médias, la police et les forces de sécurité. L’intellectuel Ibrahim Rugova lança alors un mouvement de résistance pacifique, avec la création de structures d’Etat parallèles. Un gouvernement de l’ombre, des hôpitaux, des écoles clandestines. Pendant la totalité des années nonante, le Kosovo " s’auto-administra " de manière remarquable. Tous ces services essentiels à la population étaient financés par la diaspora.

Mais au bout de 10 ans de cette résistance pacifique, les jeunes piaffaient d’impatience. Entre-temps, la guerre avait dépecé l’ex-Yougoslavie. Les autres républiques (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine) avaient conquis leur indépendance avec les dommages collatéraux que l’on connaît. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, un nettoyage ethnique impitoyable. Mais au Kosovo, les Serbes continuaient à régner en maîtres absolus.

Le Kosovo, berceau mythique de la culture serbe

Les Serbes considèrent le Kosovo comme le berceau de leur culture et de leur histoire. La Bataille du champ des Merles, Kosovo Polje, où les Serbes perdirent la bataille contre les troupes ottomanes en 1389, fait partie de la mémoire collective serbe. Les plus belles églises et couvents orthodoxes, dont certains datent du Moyen Âge, sont érigés au Kosovo. Bref, le Kosovo fait partie de l’âme serbe. Aujourd’hui encore, le sort du Kosovo reste un sujet de conversation extrêmement sensible, même autour d’un café ou d’une bière à Belgrade.

Treillis noir et aigle rouge

En 1997 naît une guérilla séparatiste albanaise. Uniforme noir, aigle noir sur fond rouge et or. C’est l’UCK, l’Armée de libération du Kosovo, qui reproche au mouvement non violent de Rugova d’être trop mou, inefficace. Hashim Thaçi est le chef politique du mouvement.

En 1998, l’armée serbe lance sa première offensive contre l’UCK. Elle encercle un village considéré comme l’un des bastions du mouvement rebelle. 80 Albanais, dont une vingtaine de femmes et d’enfants, seront tués par les forces serbes. La moitié des victimes appartenait à la famille Jashari, celle de l’un des commandants de l’UCK. Ce massacre provoqua le début de la guerre.

Les Serbes déportèrent des centaines de milliers de Kosovars vers l’Albanie voisine. 13.000 personnes furent tuées, dont 11.000 Albanais, pour la plupart des civils. Les Serbes ont tenté de dissimuler les crimes de guerre en jetant des milliers de cadavres dans des fosses communes, dont certaines en Serbie.

L’OTAN intervient, Clinton héraut de l’indépendance

Finalement, sous la pression du président américain Bill Clinton, l’OTAN intervient en 1998 (sans résolution de l’ONU) et bombarde Belgrade et la Serbie. Un bombardement "par erreur" pulvérisa d’ailleurs l’ambassade de Chine, puissante alliée du régime serbe. Slobodan Milosevic finit par lâcher prise, et ses troupes évacuèrent le Kosovo, dans un sentiment de haine et de profonde injustice. Depuis cette "libération", les Kosovars gardent pour les Américains une profonde reconnaissance. Un immense portrait de Bill Clinton orne toujours aujourd’hui le principal boulevard de Pristina, rebaptisé à son nom.

Finalement, en 2008, le Kosovo déclara son indépendance, jamais reconnue par la Serbie, ni ses alliés russe et chinois. L’ONU et l’Union européenne non plus ne l’ont pas reconnue. Le Kosovo est un pays qui existe aux yeux de 92 pays sur les 193 membres des Nations unies.

Du treillis militaire au costume cravate

Nombre de commandants de la guérilla de l’UCK sont devenus ensuite des acteurs dominants de la scène politique du Kosovo. Hashim Thaçi en a été le Premier ministre, avant de devenir président. Mais la Justice internationale a des choses à leur reprocher. Un de ses compagnons de route, l’ex-Premier ministre Ramush Haradinaj a démissionné a démissionné en juillet 2019, après avoir été convoqué par le tribunal de la Haye en tant que suspect.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a déjà sanctionné plusieurs hauts responsables serbes pour les massacres commis au Kosovo. Mais la guérilla kosovare est aussi accusée d’atrocités contre des Serbes, des Roms et des opposants albanais pendant et après la guerre. Hashim Thaçi est donc accusé de crimes de guerre, tout comme son bras droit, Kadri Veseli, l’ancien patron des renseignements de l’UCK. L’homme est au courant des plus lourds secrets du mouvement.

Trafic d’organes dans la Maison jaune

En 2011, le député suisse Dick Marty présente un rapport glaçant devant le Conseil de l’Europe. Des prisonniers de guerre de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) auraient été victimes de trafic d’organes. Des Serbes, mais aussi probablement des Roms et des Albanais accusés de " collaboration " auraient été enfermés dans plusieurs centres de détention secrets, dont une fameuse " Maison jaune ". Ils étaient ensuite conduits dans une clinique près de l’aéroport de Pristina, abattus d’une balle dans la tête avant que leurs organes ne soient prélevés, surtout des reins, vendus à de riches clients. Ce trafic était conduit par le " groupe de la Drenica ", un noyau de combattants de l’UCK, emmenés justement par… Hashim Thaçi, et son actuel conseiller pour la Santé, Shaip Muja. On ignore qui étaient les fameux clients de cette clinique. Ce trafic se serait poursuivi jusqu’en 2001, deux ans après l’intervention de l’OTAN et le placement du Kosovo sous protectorat de l’ONU. Ce trafic n’a jamais été totalement étayé, et à l’époque, Hashim Thaçi s’est défendu en comparant le rapport de Dick Marty à " la propagande de Goebbels ". Il n’empêche que, rumeur ou réalité, les fantômes de la Maison jaune hantent les esprits et les mémoires.

Un tribunal gênant

Après la fermeture des portes du Tribunal pénal international de la Haye pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), une autre structure juridique a été créée. Le tribunal spécial pour le Kosovo, qui siège lui aussi à la Haye, afin de protéger les témoins qui comparaissent secrètement. Ce tribunal est financé par l’Union européenne et composé de juges internationaux, mais l’instance est de droit kosovar. Ce tribunal enquête sur les crimes présumés des leaders de l’UCK, dont plusieurs occupent aujourd’hui des postes politiques élevés. Inutile de dire que ce tribunal spécial n’est pas vu d’un bon œil à Pristina.

Le Tribunal spécial a d’ailleurs évoqué " une campagne secrète menée par MM Thaçi et Veseli pour empêcher sa création et enrayer son travail, afin de garantir qu’ils ne soient pas traduits en justice." C’est sans doute pour cela que le Tribunal a choisi de rendre publiques les accusations contre les deux hommes, afin de couper toute velléité de le faire taire. Le président Thaçi et son bras droit sont donc accusés de crimes de guerre, mais il faut qu’un juge statue sur une inculpation éventuelle, ce qui devrait encore prendre plusieurs mois.

Une accusation qui fait tache dans l’agenda du président kosovar

L’accusation du Tribunal spécial tombe mal. Le président du Kosovo et son Premier ministre Avdullah Hoti étaient en route pour Washington. Ils devaient participer à un sommet organisé par la Maison Blanche, entre les Serbes et les Kosovars. Le président serbe, Alexander Vucic, se retrouvera tout seul à la Maison blanche. Les Kosovars ont repris l’avion pour Pristina. Hashim Thaçi a déjà fait savoir qu’il se présenterait devant le Tribunal, mais qu’il ne démissionnerait pas.

Les USA parrainent le dialogue entre Belgrade et Pristina, au point mort depuis deux ans. La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance de son ancienne province. Washington, qui dispose d’une base militaire importante au Kosovo, soutient le rapprochement entre les deux ennemis. L’émissaire américain, réaliste, avait prévenu qu’il n’espérait pas arriver à un accord politique, mais au moins à une " normalisation économique ".

La Serbie, soutenue puissamment par Moscou, empêche le Kosovo de devenir membre de l’ONU. La région est l’objet de lutte d’influence géopolitique entre la Russie, la Chine et les Occidentaux. Les Américains et les Européens se disputant cette zone d’influence.

L es USA et l’Europe "draguent" le Kosovo

Une sorte de compétition diplomatique s’est instaurée entre les Etats unis et l’UE. Les Etats unis se comportent comme les " parrains " du Kosovo, en souvenir de Bill Clinton, et par intérêt géostratégique, mais l’Union européenne aussi est active dans ce dossier. Le Premier ministre du Kosovo, Avdullah Hoti était jeudi à Bruxelles, où il a rencontré le président du Conseil Charles Michel. La Commission européenne veut réunir un sommet en juillet avec des représentants de la Serbie et du Kosovo. Si les deux pays veulent rentrer dans l’Union, ils doivent se réconcilier.. plus ou moins ! La Serbie est officiellement candidate à l’adhésion à l’UE, le Kosovo est un " candidat potentiel ". Pour les deux ennemis, la normalisation de leurs relations est une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d’une adhésion à l’Europe.

Alcool de prunes contre minarets

Une des pistes souvent évoquée pour sortir de l’épineux conflit territorial entre la Serbie et son voisin, serait un échange de territoires. Les Américains poussent pour cet échange.

Le gouvernement kosovar exerce de facto son pouvoir sur la plus grande partie du territoire. Mais la partie nord est peuplée en majorité de Serbes. La rivière Ibar, qui coupe la ville de Mitrovica en deux, marque une sorte de frontière symbolique. Au sud, on parle albanais, et les minarets des petites mosquées jaillissent au-dessus des toits. Au nord de la rivière, dans les cafés, on parle serbe, on boit de l’alcool de prune en fumant des cigarettes importées de Belgrade, et les panneaux routiers sont écrits en cyrillique. Aucun Albanais n’ose s’aventurer au nord, et les Serbes restent chez eux. Leurs leaders politiques locaux revendiquant d’ailleurs le maintien de cette zone au sein de la Serbie. Un échange territorial du nord du Kosovo avec la vallée de Precevo, en Serbie, mais peuplée d’Albanais, est régulièrement évoqué pour régler le conflit. Mais l’évocation d’un changement des frontières dans les Balkans est un sujet explosif.

20 après la fin de la guerre, le Kosovo est toujours en proie à des secrets inavouables, et aux démons nationalistes qui empoisonnent les Balkans.