Il y a 10 ans, le Kosovo proclamait son indépendance: retour sur une histoire mouvementée (vidéos)

Ce 17 février 2018, cela fera dix ans que le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance. Cette année-là, Hashim Thaçi, le Premier ministre de l'époque et actuel Président de la République, prononçait devant le Parlement kosovar le discours au terme duquel l'indépendance serait proclamée.

Actions contre la police, l'armée, mise en place de barrages routiers... des Serbes, mais aussi des Albanais proches du pouvoir de Belgrade seront assassinés. Les Serbes répliqueront avec des contre-mesures policières et militaires.

L’armée de libération du Kosovo (UÇK) est composée principalement d'Albanais radicaux qui cherchent à ce que les relations entre la Serbie et le Kosovo passent sur le devant de la scène médiatique.

Le 6 mars 1998 débute la guerre du Kosovo

La majorité albanaise souhaite depuis longtemps que le Kosovo devienne une république, surtout depuis la mort du maréchal Tito en 1980. Belgrade refuse et va même réduire de plus en plus l'autonomie de la province.

Les tensions grandissent entre Serbes et Albanais. Ces tensions vont tourner à l'affrontement. Les forces serbes vont affronter l’armée de libération du Kosovo (UÇK) et les forces de l’OTAN.

Plusieurs centaines de milliers d'Albanais du Kosovo fuiront vers d'autres parties du Kosovo, vers la Macédoine ou l'Albanie.