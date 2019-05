Kissathon géant au Mexique: Pour lutter contre l’homophobie

14 états mexicains sur 32 l'autorisent pour l’instant. L’ancien président Enrique Peña Nieto en avait fait une promesse sous son mandat de modifier la Constitution mexicaine pour généraliser le mariage entre personnes de même sexe à tout le pays. « Je voudrais que le mariage égalitaire soit explicite dans notre Constitution comme l’a déterminée la Cour suprême et comme c’est le cas dans plusieurs Etats », déclarait-il en 2016. « Mais dans notre pays, il ne peut pas y avoir des Etats qui bénéficient de certains droits et d’autres non », avait-t-il ajouté. Promesse non tenue. Le Mexique est un pays fédéral, chaque état a donc ses propres lois.