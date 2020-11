Kirghizistan : après les événements, les autorités retirent symboliquement les grilles entourant la présidence

Les autorités kirghizes ont retiré vendredi les grilles entourant le plus important bâtiment gouvernemental de ce pays d’Asie centrale, mesure symbolique trois semaines après l’arrivée au pouvoir du président par intérim Sadyr Japarov.

Grilles enlevées devant le palais présidentiel de Bichkek, au Kirghizistan, le 06 novembre 2020 - © VYACHESLAV OSELEDKO - AFP

Selon une journaliste de l’AFP, les grilles de l’édifice abritant le Parlement et l’administration présidentielle au cœur de Bichkek, la capitale, ont été découpées à la scie électrique et au fer à souder.

Le Kirghizstan a été secoué le mois dernier par une tempête politique après des élections législatives dont les résultats ont été annulés car jugés frauduleux par l’opposition.

A lire aussi : Le Kirghizistan organisera de nouvelles élections législatives en décembre

Cette crise, marquée par des violences ayant fait au moins un mort et plus d’un millier de blessés, a provoqué la démission de l’ex-président Sooronbaï Jeenbekov et l’arrivée au pouvoir de Sadyr Japarov, jusqu’alors emprisonné.