Kinshasa devra se débrouiller sans eau pendant les fêtes de fin d’année

En République démocratique du Congo, la population de Kinshasa est prévenue : "Nous demandons à la population kinoise, dès la semaine prochaine, de constituer des réserves d’eau car nous ne serons pas en mesure de leur assurer la fourniture d’eau pendant cette période des festivités de fin d’année".

D'après le journal Le Soir, ce message a été diffusé par la délégation syndicale de la Regideso, l’entreprise publique de distribution d’eau en RDC. En cause, un manque de moyens, dénonce l’entreprise : "Nous n’avons plus d’intrants de traitement d’eau, nos machines tombent en panne du jour au lendemain " et les salariés de la Regideso accusent " trois mois " de retard de paiement des salaires".

De son côté, le ministère des Finances admet sa volonté d’assurer un apurement graduel des factures de consommation d’eau de l’État congolais à la Regideso. Une démarche dénoncée par l’entreprise publique, qui estime que le ministre des Finances "refuse de libérer" un montant de 5,4 millions de dollars de dette de consommation d’eau par les institutions publiques, qui pourrait permettre à l’entreprise de fonctionner.