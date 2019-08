Kim Jong Un poursuit ses provocations, Donald Trump ne s'en émeut pas

Hier, le président américain a expliqué devant la presse ne pas être inquiet par ces tirs : "Il n’y a pas eu d’essai nucléaire. Les tests de missiles ont tous concerné des missiles à courte portée. Pas de tir de missiles balistiques. Pas de missiles à longue portée". Un point de vue que ne partage pas tout à fait la Corée du Sud, pour qui il s’agit bel et bien de missiles balistiques à courte portée – ce qui est en principe interdit à la Corée du Nord par plusieurs conventions de l’ONU. Selon Séoul, les missiles tirés ce samedi matin ont parcouru environ 400 km avant de tomber en mer, et lors des tests effectués en juillet, l’un des missiles a volé environ 700 km. Ce qui, selon un expert de l’université sud-coréenne de Kyungnam (tout au sud du pays) signifie que l’ensemble de la Corée du Sud pourrait être à portée d’atteinte en fonction de l’endroit d’où sont tirés les missiles, cet endroit étant "difficile à détecter en avance car Pyongyang est capable de lancer un missile de presque partout en Corée du Nord".

A l’instar de Kim Jong Un, Donald Trump n’aime pas les exercices militaires avec la Corée du Sud

Ce qui peut étonner, c’est ce qu’en dit le président américain. Hier à Washington, Donald Trump a semblé donner en partie raison à celui qu’il présente comme son " ami Kim " dont il a expliqué avoir reçu une "très belle lettre de trois pages, formidable du début à la fin". Et Donald Trump d’ajouter qu’il n’aime pas non plus ce qu’il appelle des jeux de guerre, qu’il n’en a jamais été partisan. "Savez-vous pourquoi ? Parce que je n’aime pas payer pour ça. Nous devrions être remboursés de ça, et je l’ai dit à la Corée du Sud". Il a ensuite expliqué avoir donné son aval aux exercices de cette année – il les avait annulés l’an dernier – parce qu’il s’agit d’un "grand test", à savoir le transfert du contrôle des opérations maritimes à la Corée du Sud, "et ça, j’aime bien", a conclu Donald Trump, "parce que c’est ce qui devrait se passer".

Ce samedi, la Maison Blanche n’a pas fait de commentaire après les nouveaux tirs. " Nous sommes en consultation étroite avec nos alliés japonais et sud-coréens " a déclaré à l’AFP un haut responsable du gouvernement américain. Il y a quelques jours, un haut responsable de la diplomatie américaine avait quant à lui estimé que ces tirs de missiles constituent des "provocations". Ce haut responsable accompagnait en Thaïlande le secrétaire d’Etat Mike Pompeo où le chef de la diplomatie américaine espérait rencontrer des représentants nord-coréens. Mais la réunion n’a pas pu se produire, les Nord-Coréens ne sont jamais venus.