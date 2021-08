Khaby Lame, un ancien ouvrier sénégalais, star de Tik Tok: "Tout a commencé par ennui"

"J’ai ouvert un compte Tik Tok par ennui pendant le confinement, et finalement la pandémie m’a offert l’opportunité de me dédier à ce que je veux faire depuis l’enfance : m’amuser, faire rire les autres", explique ce jeune homme né au Sénégal en 2000 et venu en Italie avec sa famille alors qu’il est à peine âgé d’un an.

En mars 2020, l’Italie vit son premier confinement. La pandémie fait déjà de nombreuses victimes mais aussi de nombreux chômeurs. Khaby Lame est un de ceux-là. Cet ouvrier de 21 ans, se retrouve du jour au lendemain sans emploi, enfermé dans un logement social à Chivasso, dans la banlieue de Turin, avec ses parents et quatre frères et sœurs.

Mime Marceau 2.0

Khaby Lame reprend les vidéos des autres, celles où les tiktokeurs filment des scènes absurdes, stupides : éplucher une banane avec un couteau ou bien casser une assiette plutôt que de la laver, utiliser un aimant pour ramasser des clefs etc.

Il les reproduit en simplifiant l’action donc en lavant l’assiette plutôt que de la casser, ou en épluchant la banane avec ses mains, et ensuite il fait une mimique devenue sa marque de fabrique. Il écarte les mains et lève les yeux au ciel, comme pour dire, c’est plutôt simple non ? Il ne parle jamais, mais se base sur l’école du mime pour faire rire, et ça marche.

Ses vidéos et ses mimiques sont des moqueries gentilles vues par des millions de personnes en Italie, aux Etats-Unis, au Brésil et au Sénégal.

Khaby Lame compte plus de 105 millions d’abonnés sur Tik tok, plus de 36 millions sur Instagram et des milliards de visualisations et contrairement à beaucoup de stars des réseaux sociaux, Khaby Lame n’a pas acheté un seul abonné !

"Je n’ai pas commencé à utiliser Tik Tok pour faire de l’argent ou pour avoir de la popularité", répète Khaby Lame aux journalistes, "j’ai toujours aimé faire des sketchs, notamment sur Youtube avec mes amis, on avait à peine dix-sept abonnés mais comme on était passionnés même si personne ne nous regardait moi je continuais à enregistrer mes vidéos, les seules vues étaient mon père et sa famille", admet le jeune homme en éclatant de rire.

Désormais le vent a tourné, Khaby Lame a même reçu un message d’encouragement de Mark Zuckerberg !

Pas encore Italien

Même si les journaux du monde entier parlent de lui comme "l’Italien le plus célèbre de Tik Tok", Khaby Lame n’a pas encore la nationalité italienne.

A cause des lois signées par Matteo Salvini en 2018, sa demande de citoyenneté est encore bloquée administrativement même si le jeune homme est arrivé en Italie avant de souffler sa première bougie, qu’il a été scolarisé à Turin et qu’il parle l’italien avec l’accent piémontais !

"Je me suis toujours senti Italien, partout je lis 'Khaby l’Italien le plus suivi au monde' et je me dis, tu vois il ne faut pas nécessairement un papier…"

Mais maintenant que l’influenceur reçoit des invitations pour aller aux Etats Unis, il se rend compte que son passeport sénégalais lui ferme des portes. "Je voudrais aller aux Etats-Unis mais ce n’est pas facile. De plus, j’ai beaucoup de jeunes qui m’écrivent sur les réseaux sur la question de la citoyenneté, et pour eux c’est plus difficile donc si mon histoire peut aider les autres, je serais bien content, car moi j’estime que je suis vraiment chanceux, très chanceux !"