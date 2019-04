Kenya: la politique s'invite dans la téléréalité

Collette Akwana est mère de 2 jeunes enfants. Issue d’une famille plutôt aisée, elle a parcouru le monde avant de vouloir changer les choses ici au Kenya. « J’ai entendu une publicité pour Miss Président. Ils cherchaient une femme dirigeante qui serait capable de mener ce pays plus loin. Et je me suis dit : "Mais c’est moi qu’ils cherchent!" Quand on voit tout ce qu’il se passe au Kenya, il faut que les bonnes personnes puissent entrer dans cette sphère de décideurs et essayer d’influencer ce qui est fait, quelqu’un qui aime le Kenya et veut résoudre les problèmes que nous traversons. »

On juge leur capacité à interagir avec les autres, à prendre la direction d’un groupe

Les candidates viennent de toutes les régions du pays. Suivies au quotidien par les caméras de télévision, elles sont jugées sur leur talent oratoire, leur capacité de leadership, mais doivent aussi défendre leurs idées pour lutter contre la corruption ou encore l’insécurité.

« Ici à l’Académie, les candidates suivent des formations chaque matin et ensuite l’après-midi, elles ont des tâches à réaliser en groupe. C’est là que l’on juge leur capacité à interagir avec les autres, à prendre la direction d’un groupe, etc. Car n’importe quel dirigeant doit être capable d’établir des stratégies et de régler des problèmes en travaillant avec les autres », précise Martin Munyo, l’un des producteurs de l’émission.

Plusieurs candidates sont éliminées à l’issue de chaque émission hebdomadaire. Mais c’est bien le public qui élira, en juillet prochain, sa "Miss President", celle qui aurait toutes les qualités requises pour briguer un jour le poste de présidente du Kenya.