Kenya: destructions massives de bâtiments à Nairobi

4000 bâtiments construits illégalement devraient être détruits d’ici fin septembre dans la capitale kényane. Les autorités ont déjà débuté les opérations. Centres commerciaux, stations services, immeubles. Rien n’est épargné. Objectif : rénover Nairobi.

Une nuit de ce mois d’août 2018, vers quatre heures du matin, des pelleteuses s’activent et débutent la destruction de l’un des plus anciens centres commerciaux de la capitale : le Ukay Mall, niché au cœur de Westlands, un quartier d’affaires. Devant des habitants médusés, poussières et gravas engloutissent en quelques heures ce bâtiment dont la construction, il y a 25 ans, a coûté plus de neuf millions d’euros. Son propriétaire a bien tenté de le sauver en saisissant la justice, sans succès. C’est l’une des destructions les plus spectaculaires de ces dernières semaines à Nairobi, quelques jours après celles d’une station service et d’un café très fréquenté de la capitale.