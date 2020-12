Kenya : des ONG sauvent des girafes de la noyade à l’aide d’une barge

A l’origine éteintes dans la région, les girafes de Rothschild avaient été réintroduites par l’homme sur l’île Longicharo au milieu du lac Baringo, au Kenya, pour leur propre sécurité. Cependant, la montée des eaux depuis 2010 dans le Rift kényan menace l’île d’inondation, et les girafes risquent d’y périr si rien n’est fait.

Trois ONG ont donc travaillé main dans la main pour venir en aide à plus grande espèce du règne animal. L’opération de sauvetage s’est déroulée grâce à une barge spécialement adaptée pour permettre de rapatrier les girafes une par une sur la terre ferme. Deux des huit girafes présentes sur l’île ont pu traverser les 1,7 km qui les séparent de la berge. Les ONG espèrent que le reste des animaux pourra être acheminé dans les mois qui suivent.

Les mammifères au long cou seront transférés vers une réserve de 1780 hectares où elles bénéficieront "d’espace, de protection, et une abondance de pâturages", explique l’ONG Rescue Giraffes Now, qui a participé à l’opération, en coordination avec Kenya Wildlife Service et Northern Rangelands Trust.

Une extinction silencieuse

"Le déclin de la population de girafes est tellement récent que très peu de personnes sont au courant qu’elles sont en danger. Les girafes souffrent d’une extinction silencieuse. Trois des quatre espèces de girafes sont déjà considérées comme menacée et elles ont déjà totalement disparu dans sept pays d’Afrique", prévient Save Giraffes Now sur son site.

L’ONG déplore une population de seulement 3000 individus de girafes de Rothschild en Afrique, dont 800 au Kenya.