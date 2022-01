Kazakhstan : des milliers de personnes auraient été arrêtées, Poutine a eu un entretien avec son homologue kazakh

Signe que la situation n’était pas revenue à la normale samedi au Kazakhstan, l’aéroport d’Almaty a indiqué qu’il resterait fermé au moins jusqu’à dimanche.

Les autorités ont par ailleurs affirmé que 26 "criminels armés" avaient été tués et plus d’un millier de manifestants blessés, les forces de l’ordre faisant état de 18 tués et 748 blessés dans leurs rangs.

Plus de 4000 personnes ont été arrêtées. Ces chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev ont eu une "longue" conversation téléphonique afin de discuter de la situation, a annoncé samedi le Kremlin dans un communiqué.

"Les présidents ont échangé leurs points de vue sur les mesures prises pour restaurer l’ordre au Kazakhstan", indique le communiqué, ajoutant que les deux dirigeants sont convenus de rester en contact "permanent".

Moscou a par ailleurs dénoncé les commentaires "grossiers" du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui avait prévenu vendredi qu’il serait "très difficile" pour le Kazakhstan d’obtenir le retrait des troupes russes une fois le feu vert octroyé pour une intervention sur son territoire.

"Le secrétaire d'Etat américain a essayé de faire de l’humour sur la tragédie qui se déroule au Kazakhstan", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Facebook.

"C’était une tentative grossière et ce n’est pas la première", a ajouté le ministère. M. Blinken a, selon ce communiqué, "tourné en ridicule une réaction entièrement légitime" dans le cadre des accords de sécurité entre le Kazakhstan et la Russie.