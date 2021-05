Karim Benzema en équipe de France : c’est aussi une affaire de présidents de la République

Karim Benzema revient en équipe de France de football, comme l’a annoncé lundi soir le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Une nouvelle accueillie avec joie par les amoureux du ballon rond. Benzema, l’attaquant du Real Madrid, c’est 22 buts et huit passes décisives en championnat et six réalisations en Ligue des champions. Bref : un joueur hors normes craint par toutes les défenses, même les plus solides.

Ecarté de l’équipe nationale suite à l’affaire de la sex-tape de son coéquipier en sélection Mathieu Valbuena, Karim Benzema, qui sera jugé en octobre, réintègre les Bleus, après six ans d’absence et de multiples controverses. Celles-ci ont repris ces dernières heures, notamment à l’initiative du Rassemblement national rappelant des propos tenus il y a plusieurs années sur ses origines algériennes. Mais jamais un joueur de football n’aura suscité autant de débats, même au plus haut sommet de l’état.

Inédit : le cas Benzema (ou le "K Benzema", comme le titre d’un long et complet documentaire qui est consacré au sportif) a été commenté publiquement par plusieurs présidents de la République. Un peu comme si ce dossier était essentiel à la bonne marche de l’Etat, dans un pays encore traumatisé par le "fiasco" de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Mais qui a dit quoi ?

Nicolas Sarkozy : "Je n’aime pas quand on attaque Karim Benzema"

Président de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, supporter non dissimulé du PSG, a eu des propos fluctuants sur Karim Benzema.

En 2016, lorsque le joueur formé à Lyon n’est pas repris pour l’Euro de football, ce dernier déclare au journal espagnol Marca : "Deschamps a cédé sous la pression d’une partie raciste de la France".

Réaction de Nicolas Sarkozy, qui n’est plus président, auprès de nos confrères de RTL France : "Je trouve tout ça désolant pour le sport, pour la fête qu’est l’Euro, pour le football qui est ainsi politisé." Il ajoute : "C’est le résultat d’un communautarisme militant, encouragé par ce gouvernement depuis quatre ans. Le gouvernement et notamment François Hollande (NDLR : président de 2012 à 2017), a joué avec les communautarismes, a poussé les Français les uns contre les autres."

Un an auparavant, Nicolas Sarkozy, sur Europe 1, prenait pourtant la défense du joueur : "Je ne suis pas sélectionneur de l’équipe de France […]. Tout le monde parle de choses qu’il ne connaît pas, couvertes par le secret de l’instruction", évoquant l’affaire de la sex-tape. "Je n’aime pas tous ces gens qui donnent des leçons d’exemplarité. Attendons quand la justice aura décidé qu’il y aura un coupable."

Il fait une comparaison avec son cas personnel : "J’ai moi-même été dans cette actualité avant d’être blanchi. Vous vous souvenez certainement de l’affaire Bettencourt. Et j’en ai tiré une conséquence. Je ne veux pas accabler les gens avant. Ça fait tant de mal, tant de peine. C’est tellement le contraire de ce que doit être une démocratie apaisée."