Kamala Harris achève sa tournée en Asie par un nouvel avertissement à Pékin sur la mer de Chine

Kamala Harris s’est rendue à Singapour et au Vietnam pour tenter de relancer les alliances des Etats-Unis au moment où Pékin dispute à Washington l’influence politique et la domination navale dans la région indo-pacifique.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une zone stratégique riche en ressources et par laquelle transite une grande partie du commerce maritime mondial, et est accusé d’y déployer des installations militaires. Plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, ont des revendications concurrentes.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a lancé jeudi, depuis Hanoï où elle achève sa tournée asiatique, un nouvel avertissement à Pékin pour qu’il renonce à ses revendications sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale . "Nous allons parler haut et fort si Pékin prend des mesures qui menacent l’ordre international", a déclaré la vice-présidente lors d’un point presse.

Les différends sont nombreux entre Washington et Pékin, allant de la cybersécurité à la lutte pour la suprématie technologique ou aux violations des droits de l’homme à Hong Kong et au Xinjiang. Me Harris s’est efforcée d’apaiser les craintes, insistant jeudi sur le fait que les États-Unis ne "cherchaient pas un conflit" avec Pékin, mais resteraient "engagés envers leurs partenaires".

La vice-présidente était arrivée mardi soir à Hanoï avec plusieurs heures de retard en raison d’un "incident anormal de santé" dans la capitale vietnamienne. Cette expression est généralement utilisée par Washington pour désigner le "syndrome de la Havane", des maux mystérieux détectés il y a cinq ans à Cuba et qui ont affecté depuis des diplomates américains dans plusieurs pays. Le phénomène a donné lieu à des allégations, encore non prouvées, accusant la Russie ou d’autres pays d’avoir utilisé des engins électroniques de haute intensité pour nuire physiquement à ces diplomates.