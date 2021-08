Kaboul se prépare dans l’angoisse à l’entrée des talibans dans la ville : "La vie devient impossible ici"

L’offensive éclair des talibans à travers l’Afghanistan menace à présent la capitale, les insurgés s’approchent des faubourgs de Kaboul. La vitesse et la facilité avec laquelle ils ont conquis les principales villes du pays ont stupéfié les observateurs, comme les Afghans eux-mêmes.

Les derniers diplomates occidentaux en poste dans le pays s’apprêtent à plier bagage, le personnel expatrié sera réduit au strict minimum. Des troupes américaines, britanniques et turques arrivent à l’aéroport de Kaboul pour sécuriser cette évacuation.

L’inquiétude est palpable

Dans la ville, l’inquiétude monte d’heure en heure, au rythme des annonces des conquêtes talibanes. "La situation sécuritaire n’est pas bonne", s’inquiète Abdul, un habitant de la capitale que nous avons contacté. "Chaque jour, à chaque moment, à chaque minute, la vie devient impossible ici."

Le signe le plus visible de la détérioration de la situation, ce sont toutes ces personnes qui arrivent en ville en provenance des provinces conquises par les talibans. "Ils vivent dans les rues et les parcs de la ville. Ces gens viennent des provinces pour fuir la guerre, mais la situation à Kaboul empire aussi. Il y a des attaques suicides des talibans dans des zones proches d’ici. On ne peut pas avoir une vie correcte dans ces conditions."

Les gens s’inquiètent en permanence pour leur vie. Ils se demandent : que dois-je faire ? Quand les talibans arriveront à Kaboul, que vais-je faire ? Où pouvons-nous vivre ?

La capitale est probablement la ville dont la population est la plus hostile aux talibans. Depuis 20 ans, la présence militaire, diplomatique et humanitaire occidentale ainsi que le gouvernement soutenu par l’étranger ont permis une ouverture au monde et une relative liberté.

Abdul redoute l’attitude des insurgés lorsqu’ils entreront dans Kaboul : "Les talibans n’aiment pas les gens comme nous qui vivent ensemble, qui utilisent la technologie, qui sont informés… C’est pour cela qu’ils mènent des attaques suicides comme nous en avons eu hier. Je pense que la sécurité empire. Les gens s’inquiètent en permanence pour leur vie. Ils se demandent : que dois-je faire ? Quand les talibans arriveront à Kaboul, que vais-je faire ? Où pouvons-nous vivre ? Où aller ? La situation est vraiment mauvaise."

Ils connaissent les talibans

"C’est une sorte d’étranglement de Kaboul, avec une accélération incroyable. Il y a 10 ou 15 jours, personne n’avait imaginé ce scénario", s’alarme de son côté le docteur Eric Cheysson. Ce chirurgien rentre de Kaboul, où il a fondé il y a dix ans l’hôpital français. L’établissement compte un millier d’employés. "Ils sont saisis de stupeur, a-t-il confié à nos collègues de France Info. Ils sont tellement inquiets pour eux et pour leurs familles. Ils savent qui sont les talibans : tous ceux qui ont plus de 30 ans ont déjà vécu ça dans les années 1995 à 2001. C’est comme si les Khmers rouges revenaient au Cambodge ! Les salariés de l’hôpital sont terrorisés. Ils n’ont qu’une idée : partir par tous les moyens."

Le président américain Joe Biden affirme ne pas regretter sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, même si la rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée devant l’avancée des talibans a déçu les Américains. Ils ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars en 20 ans pour la former et l’équiper. "J’en reste pantois, s’exclame le Dr Cheysson. Nous assistons à Kaboul à la quintessence de l’échec de cette coalition qui était intervenue en 2001. C’est un échec retentissant, échec logistique, financier, humain… On pourrait parler de débandade. C’est hallucinant pour tous ceux qui connaissent l’Afghanistan depuis de nombreuses années."

Travailler avec les talibans ?

Certaines organisations humanitaires internationales espèrent pouvoir continuer à travailler en Afghanistan sous régime taliban. La question reste ouverte pour l’hôpital français de Kaboul. "Ça fait des années que nous soignons des tadjiks, des pachtounes, des hazaras, des ouzbeks, les Afghans d’où qu’ils viennent, souligne le fondateur de l’établissement. J’espère que nous pourrons continuer, pour les Afghans, pour les enfants, pour les femmes. J’espère que c’est possible, mais j’avoue que je commence à douter de tout. Le scénario que l’on voit depuis 15 jours est tellement catastrophique que j’ai beaucoup de doutes."