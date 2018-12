Kaboul: l'attaque d'un complexe gouvernemental fait au moins 43 morts

L'attaque d'un complexe gouvernemental à Kaboul, pris d'assaut durant des heures par des hommes armés, a fait au moins 43 morts, soit l'une des offensives les plus meurtrières dans la capitale afghane depuis le début de l'année, a annoncé mardi le ministère de la Santé.Dix autres personnes ont été blessées lors de l'attaque perpétrée lundi contre le complexe qui abrite des bâtiments des ministères des Travaux publics et du Travail et des Affaires sociales, a précisé le porte-parole du ministère Waheed Majroh.

Cette attaque intervient après l'annonce -non confirmée officiellement- du prochain retrait de quelque 7000 des 14.000 soldats américains présents en Afghanistan, que l'un des commandants talibans a salué. Des hommes en armes avaient fait irruption dans le site en milieu d'après-midi après avoir fait exploser une voiture piégée à l'entrée. Des fonctionnaires terrifiés se sont mis à courir, d'autres ont sauté par les fenêtres.

Des centaines d'autres personnes se sont retrouvées piégées dans le complexe alors que de féroces combats opposaient les forces de sécurité aux assaillants. L'attaque a duré sept heures. C'est la plus meurtrière à Kaboul depuis qu'un kamikaze s'est fait exploser le mois dernier lors d'un rassemblement de religieux de haut rang, faisant au moins 55 morts.