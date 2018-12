K-City: une ville entière recréée pour tester les voitures autonomes en Corée du Sud

C'est une ville complètement artificielle. Ne cherchez pas les habitants, il n'y en a pas un seul. Pourtant on retrouve ici des maisons, des boutiques, des routes, des autoroutes, des intersections, des tunnels, des passages à niveaux et des passages pour piétons. Bienvenue à K-City, en Corée du Sud. Cette "ville", à une heure de route Séoul, la capitale, est en réalité un gigantesque laboratoire pour tester les voitures autonomes.

La plus vaste installation du genre au monde

Cette zone urbaine de 320.000 mètres carrés a été inaugurée début décembre par la Korea Transportation Safety Authority. C'est la plus vaste installation du monde dédiée à l'essai des véhicules autonomes. Ici, les véhicules sans chauffeur sont mis à rude épreuve. Faux piétons qui traversent la route, faux passage de train, faux obstacles et même une simulation de péage urbain, tout a été pensé pour observer le comportement des véhicules autonomes dans toutes les situations qui peuvent survenir sur la route, et cela à l'abri d'un accident sur la vraie voie publique. Au total, 35 types d'installations différentes ont été installés.