"Jurassic Park", "Star Wars"… Le succès retrouvé des affiches de films kitsches du Ghana

Les couleurs sont criardes, avec une prédominance pour le rouge et le bleu. Au premier plan, un homme à moto. En arrière-plan, sur fond d’explosion, un autre homme tient un pistolet. Les traits des visages sont grossiers, difficilement reconnaissables. Pourtant, en haut de l’affiche, on peut lire : "Mission : Impossible". Il fallait donc ici identifier Tom Cruise. Sur une autre, faisant la publicité du film "Jurassic Park", on peut voir un diplodocus engloutir un homme avec en premier plan un homme tenant… un club de golf.

Des années 70 jusqu’au début des années 2000, c’est grâce à ce genre d’affiches kitsch – pour lesquelles il faut parfois s’y prendre à plusieurs fois avant d’identifier le film – que les Ghanéens étaient invités à aller voir des œuvres venues d’Hollywood, de Nollywood (cinéma nigérian) ou bien encore de Bollywood.