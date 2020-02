Julian Assange sera-t-il extradé vers les USA ? La justice britannique va se pencher sur la demande américaine

Que répondez-vous aux arguments des Etats unis qui estiment que Julian Assange a mis la sécurité nationale en danger, et qu’il n’est pas lui-même un journaliste ? "C’est un argument qui ne tient pas la route. Le journaliste, c’est quelqu’un qui va chercher de l’information auprès de sources et qui va les diffuser. C’est ce qu’a fait Julian Assange avec Wikileaks et avec la source qu’on lui reproche d’avoir instrumentalisée, à savoir Chelsea Manning. Il aurait recueilli des informations auprès de cette source militaire, et les aurait ensuite postés sur des sites publics pour visibiliser (sic) le fait que les Etats-Unis commettaient des crimes de guerre en Irak. On se souvient de ces images où l’on voit des soldats américains hilares occupés à tuer des civils, dont des journalistes, comme sur un jeu vidéo."

Christophe Marchand : "La défense considère avant tout qu’il s’agit d’un procès politique, et que Julian Assange est en prison à cause des révélations qu’il a réalisées et qui ont causé un dommage aux Etats-Unis. Les Etats-Unis le considèrent comme un dissident, qui leur a causé du tort en révélant des secrets d’Etat. S’il arrive aux Etats-Unis, il sera mal reçu, mis en prison à l’isolement, il subira peut-être des traitements inhumains et dégradants parce qu’il est considéré comme un dissident politique. C’est la raison pour laquelle nous espérons que les juges anglais rejetteront la demande d’extradition car il s’agit d’un procès politique. Il n’y a pas d’infraction réelle à lui reprocher, il a simplement récolté et diffusé des informations à propos de crimes de guerre commis par les Etats-Unis."

Détenu à Belmarsh, dans le sud de Londres, depuis son arrestation en avril 2019 à l’ambassade d’Equateur, Julian Assange, 48 ans, est réclamé par Washington. Cette demande d’extradition est au cœur du procès qui s’ouvre lundi devant un tribunal de Westminster. Assange encourt aux Etats-Unis jusqu’à 175 ans d’emprisonnement pour espionnage. Les autorités américaines lui reprochent d’avoir mis en danger certaines de leurs sources au moment de la publication en 2010 de 250.000 câbles diplomatiques et d’environ 500.000 documents confidentiels portant sur les activités de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan.

La justice britannique est indépendante et en mesure de résister

L’issue de ce procès est très observée par les défenseurs de la liberté d’expression, est-ce qu’il s’agit d’un procès politique selon vous ?

"C’est un procès politique dans le sens où les Etats-Unis essaient par ce procès de dire à la presse du monde entier : si un jour vous publiez des informations que nous considérons comme portant atteinte à notre sécurité nationale, vous serez vous-mêmes recherchés, arrêtés par la police, placés en détention et vous risquerez d’être extradés aux Etats-Unis où vous risquerez la prison à vie. Du côté de la Grande-Bretagne, les juges britanniques devront trancher si oui ou non la demande américaine est politique, ou fondée sur le fait que monsieur Assange a commis des infractions pour lesquelles il serait poursuivi s’il les avait commises au Royaume-Uni. Ce n’est pas le cas. Les infractions qu’on lui reproche n’existent pas dans le système de l’Union européenne : on ne peut pas être poursuivi en tant que journaliste pour avoir diffusé des informations, c’est tout à fait impossible en Europe et c’est cela que Washington essaie d’imposer à l’Europe, et c’est contre cela que nous devons nous battre."

A un moment donné la justice va triompher

La justice britannique est-elle suffisamment indépendante pour reconnaître que Julian Assange n’a pas commis de délit ?

"On ne sait pas comment la justice britannique va réagir ; nous pensons qu’elle doit résister à cette demande américaine. Si la justice refuse l’extradition, le gouvernement britannique est tenu de respecter la décision des juges. La justice britannique est indépendante, et en mesure de résister. Le tribunal de première instance de Westminster est spécialisé en matière d’extradition. Il est composé d’experts qui connaissent bien cette matière, et il y a ensuite la cour d’appel de Londres, une des juridictions les plus prestigieuses au monde et composée de juristes de très grande qualité, d’une indépendance à toute épreuve, et pour moi, à un moment donné, la justice va triompher, et l’indépendance de la justice va faire que le gouvernement britannique va devoir plier. Parce que si les juges décident qu’il ne peut pas être extradé vers les Etats-Unis, il ne le sera pas.

Il est évident qu’à partir du moment où Julian Assange a révélé des crimes de guerre commis par les Etats-Unis c’est un sujet hautement politique. Surtout quand on sait combien le gouvernement américain est proche du Royaume-Uni. Mais il est quand même frappant de voir que les crimes de guerre révélés par Julian Assange, ces crimes-là ne sont pas poursuivis !"

Dès lundi, les avocats d’Assange, et ceux commis par les Etats-Unis, vont convoquer leurs témoins à la barre. Cela va durer toute la semaine. Ensuite, il y aura encore trois semaines d’audience en mai.