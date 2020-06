Journée mondiale des réfugiés : quatre chiffres qui donnent le ton

La Syrie, dans sa 10e année de guerre, reste le premier pays d’origine des personnes déplacées : l’UNHCR estime à 13,2 millions le nombre de Syriens qui ont dû prendre la route, 6,6 millions étant réfugiés à l’étranger, principalement en Turquie, et plus de 6 millions étant déplacés à l’intérieur de la Syrie.

Le nombre de personnes en déplacement forcé n’a jamais été aussi élevé or les chances de rentrer chez soi sont plus minces qu’avant, épingle l’UNHCR.

"Nous assistons à un changement de réalité où les déplacements forcés sont à la fois beaucoup plus fréquents, et où le phénomène n’est plus à court terme et transitoire", déclare le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

A défaut de retour au pays, parvenir à s’ancrer dans le pays hôte n’est pas simple non-plus. L’UNHCR estime que "80% des personnes déracinées à travers le monde se trouvent dans des pays ou des territoires affectés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition aiguë, dont de nombreux pays confrontés aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles".

40% des personnes déplacées sont des enfants

30 à 34 millions de ces personnes déplacées ont moins de 18 ans, estime l’UNHCR : c’est l’équivalent de trois fois la population belge. Parmi eux, quelque 150.000 mineurs non-accompagnés ou séparés de leurs familles.