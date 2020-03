Journée internationale des droits de la femme : au Mexique, elles étaient 80.000 à dire la colère face aux féminicides

La marche était largement pacifique, bien que des manifestants aient lancé des cocktails Molotov et des fumigènes vers la police, qui a répliqué avec du gaz lacrymogène. Plus de 2700 policières anti-émeutes étaient déployées dans le centre de la capitale.

Les chiffres des féminicides

En plusieurs endroits de la capitale on peut également voir des femmes s’attaquer aux vitrines des magasins, taguer les murs ou forcer des passages, exprimant leur colère face au nombre de féminicides qui a explosé. Selon des chiffres officiels cités par l’AFP, et qui sont sans doute en dessous de la réalité, le Mexique a enregistré 1006 féminicides en 2019, soit un bond de 136% depuis 2015.

Ces manifestantes entendent mettre la pression sur le gouvernement et le président Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) qui est accusé d’apathie devant la multiplication des cas de féminicides et les failles des institutions policière et judiciaire.