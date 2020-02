Journée internationale contre l'utilisation des enfants-soldats, un thème porté par la Belgique à l'ONU

Ils naissent souvent dans des milieux défavorisés : extrêmement pauvres, exilés, séparés de leurs familles… Ces conditions de vie les rendent vulnérables et donc plus faciles à recruter, voire à enlever. C’est souvent vers l’âge de 7 ou 8 ans qu’ils sont enrôlés, afin d’être entraînés militairement. Privés d’éducation, ils deviennent de redoutables combattants et la guerre, normalisée, devient leur quotidien.

Certains ont moins de dix ans et sont en première ligne de conflits armés dans des pays comme le Myanmar, la Colombie ou encore la République Démocratique du Congo. Des milliers d’enfants-soldats, filles et garçons, sont utilisés dans les combats entre groupes armés ou milices.

L'UNICEF et les associations partenaires estiment que rien que dans la région du Kasaï, à l'est du pays, entre 5000 et 10.000 enfants sont enrôlés dans les milices. D'autres régions sont également concernées, comme les provinces du Nord et du Sud-Kivu, l'Ituri ainsi que celle du Tanganyika. L'est de la RDC, riche en minerais, est devenu depuis vingt ans le terrain de l'affrontement des groupes armés.

Au Moyen-Orient, où l'intensification des conflits est une réalité, les enfants sont de plus en plus recrutés. Leur présence dans les forces armés est attestée dans des pays comme l'Irak, la Syrie ou encore le Yémen.

En Asie, le plus grand nombre d'enfants-soldats est présent en Myanmar, ancienne Birmanie. Le pays les utilise au sein des forces armées gouvernementales. On retrouve également le recours à cette pratique en Thaïlande, aux Philippines ou en Afghanistan.

Dans les combats armés, certains enfants-soldats n'ont pas d'autre tâches que de tuer. Ils sont acteurs malgré eux de ces conflits. Drogués de force ou alcoolisés, ils sont forcés de commettre des crimes ou des viols. Ils subissent également des menaces ainsi que du harcèlement moral dans le cas où ils décideraient de fuir.

L'objectif pour les groupes armés est d'augmenter le nombre de leurs membres : les enfants sont donc directement mobilisés dans les combats et sont en première ligne des conflits. "Ils sont venus, ils ont tué mon père. Ils m'ont dit "si tu ne viens pas avec nous on te tuera aussi". On participait aux combats, on mettait le feu à des villages, on enlevait des femmes et leurs filles. Aujourd'hui, prendre une Kalachnikov et tuer, c'est la seule chose que je sais faire." explique témoigne David à l'ONG Human Right Watch.

Sur le terrain, les ONG comme le BVES (Bureau pour le Volontariat au service de l'Enfance et de la Santé) active en Afrique centrale, tentent d'identifier les coupables, de démobiliser les enfants et de les réintégrer dans leur environnement d'origine. La prévention peut également permettre d'endiguer la situation : l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à un environnement sécurisant peut éviter à ces jeunes de croiser la route d'une milice armée, ou les dissuader d'en faire partie.

Les groupes armés agissent dans l'ombre. Il est donc très difficile de rendre compte de l'ampleur du problème ainsi que du nombre d'enfants enrôlés dans les conflits. Selon Philippe Hensmans : "Il faut mettre la pression sur les gouvernement et intensifier les sanctions pénales à l'encontre des responsables, notamment via la Cour pénale internationale". Cet organe est compétent dans le cadre de la lutte contre l'utilisation des enfants-soldats, puisqu'il peut enquêter ainsi que juger les responsables de crimes de guerre dans n'importe quel pays.