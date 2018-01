Journée de mobilisation à Paris pour que vive "l'esprit Charlie"

Trois ans après l'attaque djihadiste qui a décimé la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo, des centaines de militants de la liberté d'expression étaient réunis samedi à Paris pour que vive "l'esprit Charlie".

Un après-midi de débats et un spectacle en soirée étaient organisés dans une salle de spectacles par trois organisations très actives dans le combat laïque: le Printemps républicain, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Comité Laïcité République. Le tout sous le nom de "Toujours Charlie!

Ces trois organisations défendent une conception offensive de la laïcité, contre les "communautarismes" religieux et ethniques. Ce positionnement leur vaut de nombreux opposants, notamment à gauche, où certains dénoncent un combat "islamophobe".

L'ancien Premier ministre français Manuel Valls, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, et le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Gérard Biard, avaient pris place au premier rang.

Le président français Emmanuel Macron est lui attendu dimanche sur les lieux des attentats de janvier 2015.

Les organisateurs ont également invité les familles des victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, dans lequel 12 personnes ont été tuées dans et aux abords des locaux parisiens de l'hebdomadaire satirique.