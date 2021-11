Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon, "impressionnante de courage et de modernité"

Première artiste noire célébrée en France, héroïne de la Résistance et militante antiraciste, Joséphine Baker a fait son entrée mardi en fin d'après-midi au Panthéon français, lors d’une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui doit saluer une vie "placée sous le signe de la quête de liberté et de justice". Dans son discours, le président français doit rendre hommage à cette femme qui "a eu tous les courages et toutes les audaces". "Elle est assez synthétique de ce qu’être française, elle qui était Américaine […] Elle est impressionnante de modernité".

Joséphine Baker © A

"Me revoilà Paris", "J'ai deux amours": quelques une de ses plus célèbres chansons ont retenti en ouverture de la cérémonie solennelle devant l’édifice néoclassique au cœur de Paris, considéré comme "le temple laïc de la République" française.

L’icône des années folles, née en 1906 aux Etats-Unis avant d’adopter la nationalité française, n’est que la sixième femme sur 80 personnages illustres à être accueillie au Panthéon, dont le fronton proclame toujours "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante".

Sa panthéonisation intervient 46 ans après sa mort, le 12 avril 1975 à l’âge de 68 ans, trois jours après avoir fêté ses noces d’or sur la scène.

Le cénotaphe (tombeau ne contenant pas le corps) de Joséphine Baker a été porté par des aviateurs jusqu’au Panthéon, avant d’être installé dans un des caveaux de la crypte. La dépouille de l’artiste demeurera au cimetière marin de Monaco, non loin de la tombe de la princesse Grace qui l’avait soutenue dans les dernières années de sa vie.

Les enfants de Joséphine Baker sont présents de même que 2000 invités dont la ministre de la culture Roselyne Bachelot, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa, la ministre des armées Florence Parly, la maire de Paris et candidat socialiste à l’élection présidentielle Anne Hidalgo, l’ancien ministre de la culture Jack Lang, et l’ancien premier ministre Manuel Valls, mais aussi les acteurs et réalisateurs François Cluzet et Jean-Pascal Zadi, les humoristes Pascal Légitimus et Claudia Tagbo, et les chanteuses Line Renaud et Angélique Kidjo.