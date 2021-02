Josep Borrell attendu de pied ferme au Parlement européen après sa visite controversée à Moscou

Le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune, Josep Borrell, doit s'attendre à une réception chahutée ce mardi en milieu d'après-midi en séance plénière du Parlement européen, après son déplacement le week-end dernier à Moscou, qu'une partie de l'hémicycle considère comme une humiliation.

Quatre-vingt-un élus européens conservateurs, ultranationalistes et libéraux, la plupart provenant de pays de l'est de l'Europe, ont même appelé à sa démission, dans un courrier adressé à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Le chef de la diplomatie européenne avait toutefois reçu dès lundi la confirmation du soutien de Mme Von der Leyen, exprimé par le porte-parole en chef de la Commission.

A Moscou ces vendredi et samedi, Josep Borrell a répété en vain les appels de l'UE au Kremlin à libérer sans délai l'opposant russe Alexeï Navalny. Et peu après une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov, Moscou a annoncé l'expulsion de trois diplomates européens accusés d'avoir soutenu des partisans de Alexeï Navalny. Les pressions de Josep Borrell sur le gouvernement russe pour qu'il revienne sur sa décision ont là encore été vaines.

Les signataires de l'appel à la démission reprochent au Haut représentant de n'avoir pas abrégé son séjour à Moscou dès qu'il a eu connaissance de la triple expulsion. Ils voient dans la manière dont l'UE a été traitée par Sergeï Lavrov un dommage grave à sa crédibilité.

A son retour dimanche, Josep Borrell avait appelé les dirigeants européens à "tirer les conséquences" du refus des autorités russes d'engager un dialogue "plus constructif" avec l'UE, et avait évoqué la nécessité de nouvelles sanctions contre la Russie. Des pays comme la Belgique ont soutenu cette approche.

Le Parlement européen doit débattre cet après-midi avec le Haut représentant. "L'interrogatoire s'annonce musclé", prédit Frédérique Ries (MR, RE). "Le fiasco de Moscou était prévisible, l'humiliation orchestrée par les Russes totale. Un peu tard, non, pour évoquer des sanctions que le Parlement européen exige de relever depuis des lunes?" A ses yeux, Josep Borrell "devra trouver d'autres arguments que la diplomatie de l'ombre, en fait impuissante, la même qui s'est tue devant l'élection de la Chine, de Cuba et de la Russie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies en octobre". Pour sa collègue libérale Hilde Vautmans (Open Vld), "il faut certainement adresser un carton jaune" à Josep Borrell.

Marc Botenga (PTB, GUE) ne considère pas que la personne de Josep Borrell constitue le problème, mais il en appelle à une évaluation urgente de la politique extérieure de l'UE. Assita Kanko(N-VA, ECR) refuse elle aussi de rejeter toute la faute sur les épaules de l'Espagnol, mais elle pointe du doigt un "manque de courage" et un "problème de crédibilité" pour une Commission européenne qui, dès son entrée en fonction, a affirmé vouloir jouer un rôle géopolitique sur la scène internationale. Pour Tom Vandenkendelaere (CD&V, PPE), il serait normal que le Parlement soit échaudé par la manière dont Sergueï Lavrov a traité Josep Borrell. "On peut être pragmatique, mais à un certain moment, ça suffit".

Les ministres des Affaires étrangère de l'UE doivent se réunir le 22 février pour tirer les conséquences de la mission à Moscou. La décision d'imposer des sanctions doit être prise à l'unanimité sur une proposition des Etats membres. Le chef de la diplomatie européenne ne peut rien proposer. Il peut seulement recommander, ce qu'il fait dans le compte rendu de sa mission.