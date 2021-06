Jordanie: nouveaux heurts près d'Amman après l'éviction d'un député

De nouveaux heurts ont éclaté dimanche soir au sud d'Amman quelques heures après l'expulsion du Parlement d'un député qui s'était élevé avec virulence contre des coupures de courant dans plusieurs villes du royaume, a indiqué une source de sécurité.

"Les forces de l'ordre sont confrontées à de nouvelles émeutes et des tirs en l'air de la part d'un groupe de personnes à Naour", dans la banlieue sud d'Amman, a indiqué cette source à la télévision officielle.

"Elles ont densifié leur présence et installé des points de contrôle autour de la ville afin d'arrêter ceux qui violent la loi", a-t-elle précisé.

Ces nouveaux accrochages interviennent après que le Parlement a voté dimanche l'exclusion définitive du député Oussama al-Ajarma, 40 ans, qui avait protesté contre des coupures de courant survenues le 21 mai à Amman et dans d'autres localités.

Samedi soir déjà, "quatre policiers avaient été blessés et hospitalisés alors qu'ils intervenaient à Naour pour mettre un terme à des émeutes, tirs en l'air et incendies de voiture", avait indiqué le porte-parole de la direction de la sécurité publique, Amer al-Satrawi.

Selon des témoins, les manifestants étaient des partisans de M. Ajarma, qui avait été dans un premier temps suspendu du Parlement pour un an.

Le député avait exigé un débat immédiat en session plénière après les coupures d'électricité, ce qui lui avait été refusé par le président du Parlement. Pour protester, il avait démissionné le 2 juin.

Les autorités avaient invoqué une panne sur la ligne à haute tension entre la Jordanie et l'Égypte mais le député avait accusé le gouvernement d'avoir sciemment coupé le courant pour bloquer les pompes à essence et empêcher une marche vers Amman de tribus jordaniennes en soutien à la cause palestinienne.